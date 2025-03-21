把握最後回味！ 「可不可」13款經典飲品4／7下架 網哭喊：雲蓋全系列

把握最後回味的機會！ 文青系手搖飲「可不可熟成紅茶」的菜單品項眾多，命名品項經常令人摸不著頭緒，但喝過之後也著實感到驚艷。官方最新揭露，將於4/7下架部分品項，總計將有13款經典飲品要暫別了，喜愛可不可手搖的朋友，快衝最後一波！

7款經典+6款雲蓋全系列即將下架。圖／翻攝可不可熟成紅茶官網

可不可熟成紅茶官方公告寫道「經典終有告別的一天，這些風味曾與你共度無數時光，若想再品味最後一口，請把握倒數時刻！」接著表示，4/7起，部分品項「金檸熟成・金檸春芽・橘果熟成・柚果紅茶、桑檸熟成・莓果春芽・黑蜜歐蕾・雲蓋全系列(6款)」將步入記憶，實際供應狀況依各門市庫存為準，也就表示依各間門市最後供應，賣完就停售了。

可不可4/7下架部分品項。圖／翻攝可不可熟成紅茶臉書

消息一出，喜愛可不可手搖的網友們紛紛哀號留言「雲蓋全系列(哭臉)」、「桑檸熟成可以不要走嗎」、「金檸熟成還不錯啊為何要下架」、「不要下架麗春都好說」，接著有人猜測「是不是要有新品了」、「愛司要回來了嗎？」