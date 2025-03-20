快訊

金賽綸手寫信曝光！「來生我想當你的媽媽」網友全動容

幕後／民進黨新北宣講拚萬人造勢 消耗動員黨內有異音

顧慮陸方反彈！蔡英文海外訪問告吹內幕曝光 日媒爆岸田未批准

聽新聞
0:00 / 0:00

比2年前更便宜！Beard papa's x 小美「香草卡士達冰淇淋」重磅回歸 全聯獨賣「6入大包裝」囤起來

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Beard papa's提供
圖／Beard papa's提供

這次不能再錯過了！人氣泡芙專賣「Beard papa's」曾攜手小美冰淇淋推出「香草卡士達冰淇淋」引發話題，暌違兩年終於強勢回歸，6入大包裝更好囤貨，價格也更親民！

圖／Beard papa's提供
圖／Beard papa's提供

「Beard papa's」聯名童年回憶「小美冰淇淋」於2023年推出「香草卡士達冰淇淋」，當時在全家便利商店限量開賣後即創下部分門市完售的記錄。

等了2年，「香草卡士達冰淇淋」將於3/21起重磅回歸，於全台全聯福利中心陸續開賣，本次更以6入組的大包裝販售，每組6杯216元，平均一杯只要36元，比首次販售時的單杯49元還便宜！數量有限、售完為止。

Beard papa's x 小美「香草卡士達冰淇淋」結合兩品牌特色「卡士達內餡」與「香草冰淇淋」，能一口品嘗到香草氣息及濃濃奶香味。上次沒吃到，這次可別再錯過囉！

圖／Beard papa's提供
圖／Beard papa's提供

Beard papa's x 小美 香草卡士達冰淇淋

販售通路：全台全聯福利中心

優惠價：216元（6杯/袋）

備註：商品內黑點為香草籽，請安心食用；數量有限、售完為止

圖／Beard papa's提供
圖／Beard papa's提供

編輯推薦

全家便利商店 全聯福利中心 冰淇淋 泡芙

相關新聞

比2年前更便宜！Beard papa's x 小美「香草卡士達冰淇淋」重磅回歸 全聯獨賣「6入大包裝」囤起來

這次不能再錯過了！人氣泡芙專賣「Beard papa's」曾攜手小美冰淇淋推出「香草卡士達冰淇淋」引發話題，暌違兩年終於強勢回歸，6入大包裝更好囤貨，價格也更親民！

4月兒童月！ 台北遠東香格里拉打造「春日童話」甜點盛宴 「復活節邦妮兔、巧克力敲敲蛋」童趣十足

4月兒童月！ 台北遠東香格里拉打造「春日童話」甜點盛宴 「復活節邦妮兔、巧克力敲敲蛋」童趣十足

春分喝手搖！ 春陽茶事「買一送一」、CoCo「兩杯66元」、康青龍「A+B絕配」

春分喝手搖！ 春陽茶事「買一送一」、CoCo「兩杯66元」、康青龍「A+B絕配」

大茗本位製茶堂「酪梨奶蓋泡芙」登場！外送平台下單直接免費送

知名手搖飲品牌「大茗本位製茶堂」攜手旅禾泡芙工坊，推出全新「酪梨奶蓋泡芙」，以香酥菠蘿外皮包裹滑順濃郁的酪梨奶蓋內餡，打造層次豐富的絕佳口感。即日起至3月25日，全台門市與Uber Eats同步開賣，消費滿35元即贈酪梨奶蓋泡芙1顆，直接免費爽吃！

禮盒界頂流「紅帽子」新品快閃！高顏值「焦糖夾心餅乾」這裡買　獨家首發「草莓焦糖夾心」粉絲必搶

禮盒界強者「紅帽子」出新品了！最新《1st MEISTER》快閃SOGO忠孝館，高顏值「焦糖夾心餅乾」讓人一片接著一片吃，更有快閃首賣的草莓口味，...

手搖界「喉嚨好朋友」爆紅！Threads「神級混搭喝法」掀熱議 業者現身教你「這樣點」

Threads爆紅喝法！近期受到脆友高度討論的「綠茶+紅茶」神級混搭喝法，更被網友稱是「傳說中的咳嗽救星」，現在該手搖業者出來認領「就是我們家」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。