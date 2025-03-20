聽新聞
0:00 / 0:00
比2年前更便宜！Beard papa's x 小美「香草卡士達冰淇淋」重磅回歸 全聯獨賣「6入大包裝」囤起來
這次不能再錯過了！人氣泡芙專賣「Beard papa's」曾攜手小美冰淇淋推出「香草卡士達冰淇淋」引發話題，暌違兩年終於強勢回歸，6入大包裝更好囤貨，價格也更親民！
「Beard papa's」聯名童年回憶「小美冰淇淋」於2023年推出「香草卡士達冰淇淋」，當時在全家便利商店限量開賣後即創下部分門市完售的記錄。
等了2年，「香草卡士達冰淇淋」將於3/21起重磅回歸，於全台全聯福利中心陸續開賣，本次更以6入組的大包裝販售，每組6杯216元，平均一杯只要36元，比首次販售時的單杯49元還便宜！數量有限、售完為止。
Beard papa's x 小美「香草卡士達冰淇淋」結合兩品牌特色「卡士達內餡」與「香草冰淇淋」，能一口品嘗到香草氣息及濃濃奶香味。上次沒吃到，這次可別再錯過囉！
Beard papa's x 小美 香草卡士達冰淇淋
販售通路：全台全聯福利中心
優惠價：216元（6杯/袋）
備註：商品內黑點為香草籽，請安心食用；數量有限、售完為止
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言