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4月兒童月！ 台北遠東香格里拉打造「春日童話」甜點盛宴 「復活節邦妮兔、巧克力敲敲蛋」童趣十足

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
台北遠東香格里拉「復活節甜點」。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉「復活節甜點」。圖／台北遠東香格里拉提供

復活節甜點來了！ 台北遠東香格里拉飯店的蛋糕坊 The Cake Room推出「春日童話」甜點系列，自即日起至4月20日上市。這不僅是一場春日盛宴，更是一場充滿復活節儀式感的味蕾饗宴。可愛兔子主題的童趣造型甜點，每款甜點都散發著春天的氣息，順應迎接4月兒童月，萌趣開吃！

台北遠東香格里拉「復活節甜點」。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉「復活節甜點」。圖／台北遠東香格里拉提供

一眾精心設計的限定甜點，如以開心果奶油霜包覆的「春野夢境巧克力蛋糕」(1,680元，6吋)、 以紅寶石巧克力製成蛋型外殼並雕琢出玫瑰與藤蔓圖案的「奇幻玫瑰彩蛋」(1,580元/個)，和「復活奇蹟巧克力敲敲蛋」(500元/個)以黑巧克力製成蛋殼，附上小木槌讓人敲開發現內藏多種巧克力，獨具創意的「敲敲蛋」，充滿樂趣的敲開過程，適合親子一起同樂。

春野夢境巧克力蛋糕。圖／台北遠東香格里拉提供
春野夢境巧克力蛋糕。圖／台北遠東香格里拉提供

復活奇蹟巧克力敲敲蛋。圖／台北遠東香格里拉提供
復活奇蹟巧克力敲敲蛋。圖／台北遠東香格里拉提供

藝術彩蛋、奇幻玫瑰彩蛋。圖／台北遠東香格里拉提供
藝術彩蛋、奇幻玫瑰彩蛋。圖／台北遠東香格里拉提供

這場美味的春日童話吸睛的還有「邦妮兔的甜蜜驚喜」(2000元/個)以白巧克力塑造出兔子造型，底部搭配酸甜果味糖珠和酥脆巧克力球，超萌逗趣讓人捨不得吃；更有可愛的森林系杯子蛋糕和精緻糖霜餅乾，為復活節增添更多的節慶氛圍。

邦妮兔的甜蜜驚喜。圖／台北遠東香格里拉提供
邦妮兔的甜蜜驚喜。圖／台北遠東香格里拉提供

春巢奇緣巧克力杯子蛋糕、Peekaboo萌兔杯子蛋糕。圖／台北遠東香格里拉提供
春巢奇緣巧克力杯子蛋糕、Peekaboo萌兔杯子蛋糕。圖／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉「復活節甜點」

活動期間：即日起至4/20 (蛋糕需三天前預訂)

預訂專線：02-7700-3155

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台北遠東香格里 巧克力 甜點 童話 蛋糕

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