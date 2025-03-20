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春分喝手搖！ 春陽茶事「買一送一」、CoCo「兩杯66元」、康青龍「A+B絕配」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

3/20「春分」春陽時刻，喝手搖迎接新生機、新氣象！ 春陽茶事祭出全品項「買一送一」、CoCo指定飲品「兩杯66元」、康青龍任挑任選「A+B絕配」組合優惠、而迷客夏也有茶迷最愛的茶拿鐵「特價29元」，立刻打包爽喝！

◎ 春陽茶事「全品項買一送一」

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

春陽茶事於3/20 中午12點至晚間8點，限時8小時舉辦春陽茶事門市現場購買「全品項(L)買一送一」回饋活動，全台門市同步。

◎ CoCo都可「兩杯66元」

圖／CoCo都可
圖／CoCo都可

CoCo推出都可訂線上點餐優惠，3/20一日限定購買大杯的「21歲輕檸烏龍」，可享雙杯套組「兩杯66元」優惠(單杯原價55元)，糖度溫度任你自由選，不限組數供應至各店售完為止。

◎ 康青龍「好康絕配 2杯89元」

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

康青龍自即日起，特別祭出龍來訂線上點餐「好康絕配」優惠，粉絲們於A區「蘋綠風味冰茶、蜜香大吉嶺、橙香風味冰茶」、B區「桑葚香檸、粉紅佳人、桂花茶王」，A+B各選一杯，即可享有89元優惠價，6款大杯人氣飲品自由搭配的超值好康！

◎ 迷客夏「茶拿鐵29元」

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏即日起至4/1期間，推出經典茶拿鐵優惠加碼，至迷客夏一般門市現場購買任2杯飲品，即享29元加價購茶拿鐵(M杯)優惠，系列品項包含伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵。

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CoCo 康青龍 手搖 春陽茶事 買一送一

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