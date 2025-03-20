春分喝手搖！ 春陽茶事「買一送一」、CoCo「兩杯66元」、康青龍「A+B絕配」
3/20「春分」春陽時刻，喝手搖迎接新生機、新氣象！ 春陽茶事祭出全品項「買一送一」、CoCo指定飲品「兩杯66元」、康青龍任挑任選「A+B絕配」組合優惠、而迷客夏也有茶迷最愛的茶拿鐵「特價29元」，立刻打包爽喝！
◎ 春陽茶事「全品項買一送一」
春陽茶事於3/20 中午12點至晚間8點，限時8小時舉辦春陽茶事門市現場購買「全品項(L)買一送一」回饋活動，全台門市同步。
◎ CoCo都可「兩杯66元」
CoCo推出都可訂線上點餐優惠，3/20一日限定購買大杯的「21歲輕檸烏龍」，可享雙杯套組「兩杯66元」優惠(單杯原價55元)，糖度溫度任你自由選，不限組數供應至各店售完為止。
◎ 康青龍「好康絕配 2杯89元」
康青龍自即日起，特別祭出龍來訂線上點餐「好康絕配」優惠，粉絲們於A區「蘋綠風味冰茶、蜜香大吉嶺、橙香風味冰茶」、B區「桑葚香檸、粉紅佳人、桂花茶王」，A+B各選一杯，即可享有89元優惠價，6款大杯人氣飲品自由搭配的超值好康！
◎ 迷客夏「茶拿鐵29元」
迷客夏即日起至4/1期間，推出經典茶拿鐵優惠加碼，至迷客夏一般門市現場購買任2杯飲品，即享29元加價購茶拿鐵(M杯)優惠，系列品項包含伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言