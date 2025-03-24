香氣圍繞的甜蜜日常　以愛烘焙的甜點店「香‧甜生活」

【圖／文：行遍天下】

法式甜點店「香‧甜生活 La Vie Friande」的誕生，來自主理人夫婦為孩子親手製作安心美味的初衷，不僅甜點配方講究，店內處處都流露家的溫度，像是品牌Logo融入了孩子的塗鴉，甚至包裝盒與餅乾造型也都有孩子創作的痕跡。

主理人曾出版兩本法式甜點食譜書，法式烘焙的專業不言而喻。店內最受歡迎的戚風蛋糕會隨季節更換口味，除了浪漫的草莓戚風還有經典法式小點可麗露，特別選用白蘭地取代傳統萊姆酒，增添溫潤層次。同時也巧妙地融合台灣茶元素，如文山包種茶磅蛋糕就深受男士喜愛，而使用高成本放牧雞蛋製作的手工布丁更是濃醇綿密，相當推薦。不管搭配一杯咖啡或歐洲水果茶，都能讓人細品純粹的美好。

此外，店內的選物區也別具風格，精選環境友善商品，甚至能找到主理人母親手作的干貝XO醬，將家的味道延續。這裡不只是甜點店，也充滿了情感與故事。





店家資訊

香甜生活 La Vie Friande

電話：02-8914-6325

網址：www.chez-lvf.com

消費：成人低消一杯飲料或150元甜點（國小以上兒童100元不限品項，國小以下無低消），用餐時間90分鐘





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