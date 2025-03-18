大茗本位製茶堂「酪梨奶蓋泡芙」登場！外送平台下單直接免費送

知名手搖飲品牌「大茗本位製茶堂」攜手旅禾泡芙工坊，推出全新「酪梨奶蓋泡芙」，以香酥菠蘿外皮包裹滑順濃郁的酪梨奶蓋內餡，打造層次豐富的絕佳口感。即日起至3月25日，全台門市與Uber Eats同步開賣，消費滿35元即贈酪梨奶蓋泡芙1顆，直接免費爽吃！

圖／取自大茗營臉書粉絲團

不僅如此，Uber One會員還可額外獲得限量保冷袋1個！下單時別忘了將「酪梨奶蓋泡芙（1入）」方案加入購物車，確保門市順利發貨。

除了外帶外送驚喜優惠，門市更提供「泡芙加熱」隱藏服務，讓外皮更加酥脆、內餡香氣更濃，帶來截然不同的美味體驗。這款酪梨奶蓋泡芙更推薦搭配「酪梨奶蓋紅玉」，享受雙重濃郁口感，或選擇「蘋果玉露青」，品味清爽香甜的完美組合。

本次活動贈品數量有限，送完為止，優惠不累計，趕緊把握機會！「大茗本位製茶堂」誠摯邀請奶蓋控與甜點愛好者，一同品嚐這款獨家推出的美味泡芙。詳情請見官方網站或臉書粉絲專頁。