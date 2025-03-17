禮盒界頂流「紅帽子」新品快閃！高顏值「焦糖夾心餅乾」這裡買 獨家首發「草莓焦糖夾心」粉絲必搶
禮盒界強者「紅帽子」出新品了！最新《1st MEISTER》快閃SOGO忠孝館，高顏值「焦糖夾心餅乾」讓人一片接著一片吃，更有快閃首賣的草莓口味，粉絲入手新品衝就對了。
日本「紅帽子」堪稱禮盒界頂流，在過年過節更為搶手。現在「紅帽子」帶著新品《1st MEISTER》快閃SOGO忠孝館B2，最新的「焦糖夾心餅乾」上印有代表LOGO，搭配熱茶或咖啡當作午茶點心享用。還有SOGO忠孝館首賣「草莓焦糖夾心餅乾」，嘗得到酸甜草莓和微苦巧克力餅乾，不論是送禮還是自留都很合適。
快閃店現場有販售「焦糖夾心餅乾（6入／8入）」、「草莓焦糖夾心餅乾（6入）」，及能一次吃到焦糖和草莓口味的「莓好焦糖雙享禮盒（12入）」，想要嘗鮮打卡的朋友記得在3/30前踩點搶購囉。
紅帽子《1st MEISTER》 快閃資訊
快閃期間：即日起～2025/3/30
快閃地點：SOGO忠孝館 B2手扶梯旁
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