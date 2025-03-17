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手搖界「喉嚨好朋友」爆紅！Threads「神級混搭喝法」掀熱議 業者現身教你「這樣點」
Threads爆紅喝法！近期受到脆友高度討論的「綠茶+紅茶」神級混搭喝法，更被網友稱是「傳說中的咳嗽救星」，現在該手搖業者出來認領「就是我們家」。
在Threads上瘋傳的「綠茶+紅茶」混搭喝法是這家！連鎖手搖「清心福全」發文回應，就是這杯「溫的無糖綠茶+溫的三分糖/半糖紅茶」被網友激推掀起熱議，喝起來十分清爽潤喉，難怪被讚是「喉嚨的好朋友」。不知道怎麼點的話，只要到清心福全門市說「綠+紅」即可，價格部分南部是30元、北部則為35元，都是銅板價。
有網友強調如要實測效果，偏方是建議點溫的。此外，還有人許願這款「綠+紅」能上架外送平台，但目前想解鎖新喝法還是得先衝門市喔！
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