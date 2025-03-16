星巴克再推買1送1！限時9小時爽喝　還有五桐號「蜜桃手搖買一送一」春日必點

星巴克買一送一！繼白色情人節後，星巴克將於3/18推出「初春綻放 嚐新品味 好友分享日」，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料可享買一送一。

圖／星巴克提供

本次活動優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

此外，手搖名店「五桐號」也為迎春日特別推出「蜜桃冰茶凍飲(L)」買一送一，3/18前，使用外送平台UberEats點購即享優惠，開喝蜜桃果香與Q彈綠茶凍的美好滋味。值得注意的是，供應情況依各門店庫存為主，售完為止。