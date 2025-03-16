「凍心Gelato旗艦店」進駐台北東區！綠金開心果、埔里玫瑰口味登場，開幕3球199元

來吃冰淇淋囉！知名義式冰淇淋品牌「凍心 Frozen Heart」正式插旗台北東區，帶來旗艦店限定的「綠金開心果」與「埔里玫瑰Gelato」，打造全新甜點體驗，還有開幕3球199元，把握優惠吃起來。

圖／取自「凍心冰淇淋」臉書粉絲專頁

創辦人遠赴義大利學習正統Gelato技術，精選義大利布隆特開心果與台灣埔里山形玫瑰，調製出濃郁細膩的冰淇淋風味。其中，開心果Gelato堪稱「冰淇淋界的綠金」，濃郁堅果香氣與綿密口感令人難以抗拒，而「埔里玫瑰Gelato」則選用台灣特有食用玫瑰，粉嫩色澤與優雅花香，「玫瑰控」會愛！

圖／取自「凍心冰淇淋」臉書粉絲專頁

除了義式冰淇淋，旗艦店更推出升級版「冰火Gelato」，融合酥脆炸吐司與冰涼Gelato，帶來冰火交融的雙重享受。此次特別推出四款限定口味：「香草之心」採用法國Prova香草荳莢萃取，天然濃郁；「濃情可可脆脆」將威化餅裹上巧克力醬，層次豐富；「一抹綠」選用日本靜岡抹茶，微苦回甘；「大湖草莓優格」則結合新鮮草莓與濃醇優格，酸甜清爽。職人手作麵包搭配急速冷凍Gelato，每一口都帶來極致風味。

圖／取自「凍心冰淇淋」臉書粉絲專頁

即日起至3月31日，凍心旗艦店推出開幕優惠，凡購買Gelato三球特價199元，消費滿199元即贈精美杯墊，冰火Gelato與果醬同步享85折優惠。這個春天，快來東區感受義式冰淇淋的極致魅力，開啟味蕾的幸福之旅！