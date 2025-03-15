重量級諧音梗！ 手搖飲跟風推「張家檸檬綠茶」 原汁含量25%、10年用心設計精彩文案曝光

重量級諧音梗！ YT眾量級CROWD頻道的前情侶檔Andy老師和張家寧的財務糾紛爭議事件尚未落幕，就有手搖飲料店趁勢推出「重量級新品」滿滿諧音梗創意概念，卻也意外引發Threads社群熱議，店家到底是創意聲援，還是暗藏批評女性的厭女行為，引起網友熱烈的討論。

拾汣茶屋今天在threads發布，趁熱推出了「張家檸檬綠茶」，將事件中的關鍵字眼巧妙融入宣傳文案，不僅是將「檬」字縮小，看上去產品名變成了「張家檸 綠茶」，融合了眾量級頻道10年經驗、Andy老師的股權變動以及張家寧家庭成員的名字諧音，例如檸檬原汁含量25%（的一半）、10年經驗用心設計、精選綠茶、晉嘉ㄏ拎、曾淑有料、限量55,000杯現正熱賣中。

圖／翻攝Threads@19teahouse

業者確實以創意回應，從Andy老師透露自己的薪水和飲品價格都有5.5的巧合，而「張家檸檸綠茶」更是限量5.5萬杯的限量推出，獲得了一部分網友的欣賞喜愛，但也有網友覺得，店家自以為幽默，可能造成更多的是隱性霸凌，引發網友熱烈回應發表各種不同看法。