抹茶控最愛！ 「勺日抹茶季」6款春森甜點盛宴 「默爾x一〇八抹茶茶廊」6道抹茶系料理美食必嚐

抹茶控快看！ 喜愛抹茶的食客們不可錯過的春季美食盛宴，在韓風美型「勺日咖啡廳」享用春森抹茶季新品，也可以選擇MORE默爾義大利餐廳，享受一場一〇八抹茶茶廊與義式料理邂逅的絕妙滋味，三月春日各自祭出抹茶系列新品，快號召喜愛茶香美食的朋友們一起品嚐！

➤「勺日咖啡廳」春森抹茶季，主打6甜點1飲品

抹茶控們有福了！知名咖啡廳勺日為各位抹茶愛好者帶來了一場濃醇細膩的抹茶季活動。招牌甜點和飲品集結了抹茶的醇厚風味，每一口都是令人驚喜的味覺饗宴。三間分店特色品項各有千秋，皆提供「抹茶櫻花那堤」讓食客們靜靜品味抹茶精選甜點。

圖／勺日提供

其中，「抹茶寶石莓果塔」被誉為抹茶季的明星之一，酥脆的塔皮包藏著黑醋栗與覆盆子果泥的酸甜，搭配絲滑的抹茶Ganache奶油，層次豐富，絕對是讓人驚艷的甜點。抹茶控更不能錯過的「抹茶千層蛋糕」，法式千層融入抹茶卡士達醬，綿密滑順，每一口都帶著微苦回甘的茶香，不論是「抹茶戚風大理石」還是「抹茶香緹紅豆盆佐可頌鬆餅」，都讓人回味無窮。

勺日還推出的「勺日抹茶塔」和「宇治抹茶可麗露」同樣引人注目，酥脆的塔皮散發著濃濃的茶香，而焦糖外殼微脆內裡濕潤的可頌麵包搭配抹茶內餡更是一絕。此外，「抹茶櫻花那堤」更是春日午後的絕佳選擇，淡雅的櫻花香和抹茶的滋味在口中交融，帶來清新愉悅的感受。

圖／勺日提供

➤「MORE默爾義大利餐廳」聯手一〇八抹茶茶廊，打造6道抹茶系列料理

默爾默爾義大利餐廳與一〇八抹茶茶廊即日起攜手合作，推出了一系列結合抹茶與義式料理的菜單，6道期間限定的抹茶系列美食，絕對是喜愛抹茶的食客們不可錯過的春季美食盛宴。

圖／一〇八抹茶茶廊提供

首先登場的是「森之蜜蘋巧克力披薩」，採用默爾必吃的義大利進口爐窯烤披薩，再搭配綠茶風味的抹茶蜜與巧克力醬，口感Q彈又甜蜜。接著是「抹茶奶醬生火腿起司義麵」，奶油白醬融入宇治抹茶，伴隨鹹香的生火腿和帕瑪森起司，層次豐富、誘人十足。

圖／一〇八抹茶茶廊提供

甜點控絕對不能錯過的「宇治抹茶提拉米蘇」，將抹茶與馬斯卡彭起司完美融合，細緻入味。此外，還有清新的「金鳳抹茶氣泡飲」和濃郁的「翠綠雲朵奶昔」，讓你在春季感受抹茶的清新與甜蜜。

最後，帶來驚喜的是「抹茶微醺奶酒」，16%濃度的抹茶奶酒，讓抹茶愛好者享受微醺中的濃郁茶香。這場抹茶盛宴，絕對是味蕾的一場探險之旅。快來默爾享受這結合抹茶與義式料理的美好時刻吧！

圖／一〇八抹茶茶廊提供

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