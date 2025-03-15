快訊

不放過同盟？南韓被列「敏感國家」與台灣同級別 竟是拜登下台前決定

兒在國外…「一代大俠」張振寰離世無家屬出面 初步相驗結果曝光

剛過完65歲生日…台鐵董座杜微請辭 交通部證實「由他暫代」

聽新聞
0:00 / 0:00

抹茶控最愛！ 「勺日抹茶季」6款春森甜點盛宴 「默爾x一〇八抹茶茶廊」6道抹茶系料理美食必嚐

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／勺日、一〇八抹茶茶廊提供
圖／勺日、一〇八抹茶茶廊提供

抹茶控快看！ 喜愛抹茶的食客們不可錯過的春季美食盛宴，在韓風美型「勺日咖啡廳」享用春森抹茶季新品，也可以選擇MORE默爾義大利餐廳，享受一場一〇八抹茶茶廊與義式料理邂逅的絕妙滋味，三月春日各自祭出抹茶系列新品，快號召喜愛茶香美食的朋友們一起品嚐！

➤「勺日咖啡廳」春森抹茶季，主打6甜點1飲品

抹茶控們有福了！知名咖啡廳勺日為各位抹茶愛好者帶來了一場濃醇細膩的抹茶季活動。招牌甜點和飲品集結了抹茶的醇厚風味，每一口都是令人驚喜的味覺饗宴。三間分店特色品項各有千秋，皆提供「抹茶櫻花那堤」讓食客們靜靜品味抹茶精選甜點。

圖／勺日提供
圖／勺日提供

其中，「抹茶寶石莓果塔」被誉為抹茶季的明星之一，酥脆的塔皮包藏著黑醋栗與覆盆子果泥的酸甜，搭配絲滑的抹茶Ganache奶油，層次豐富，絕對是讓人驚艷的甜點。抹茶控更不能錯過的「抹茶千層蛋糕」，法式千層融入抹茶卡士達醬，綿密滑順，每一口都帶著微苦回甘的茶香，不論是「抹茶戚風大理石」還是「抹茶香緹紅豆盆佐可頌鬆餅」，都讓人回味無窮。

勺日還推出的「勺日抹茶塔」和「宇治抹茶可麗露」同樣引人注目，酥脆的塔皮散發著濃濃的茶香，而焦糖外殼微脆內裡濕潤的可頌麵包搭配抹茶內餡更是一絕。此外，「抹茶櫻花那堤」更是春日午後的絕佳選擇，淡雅的櫻花香和抹茶的滋味在口中交融，帶來清新愉悅的感受。

圖／勺日提供
圖／勺日提供

➤「MORE默爾義大利餐廳」聯手一〇八抹茶茶廊，打造6道抹茶系列料理

默爾默爾義大利餐廳與一〇八抹茶茶廊即日起攜手合作，推出了一系列結合抹茶與義式料理的菜單，6道期間限定的抹茶系列美食，絕對是喜愛抹茶的食客們不可錯過的春季美食盛宴。

圖／一〇八抹茶茶廊提供
圖／一〇八抹茶茶廊提供

首先登場的是「森之蜜蘋巧克力披薩」，採用默爾必吃的義大利進口爐窯烤披薩，再搭配綠茶風味的抹茶蜜與巧克力醬，口感Q彈又甜蜜。接著是「抹茶奶醬生火腿起司義麵」，奶油白醬融入宇治抹茶，伴隨鹹香的生火腿和帕瑪森起司，層次豐富、誘人十足。

圖／一〇八抹茶茶廊提供
圖／一〇八抹茶茶廊提供

甜點控絕對不能錯過的「宇治抹茶提拉米蘇」，將抹茶與馬斯卡彭起司完美融合，細緻入味。此外，還有清新的「金鳳抹茶氣泡飲」和濃郁的「翠綠雲朵奶昔」，讓你在春季感受抹茶的清新與甜蜜。

最後，帶來驚喜的是「抹茶微醺奶酒」，16%濃度的抹茶奶酒，讓抹茶愛好者享受微醺中的濃郁茶香。這場抹茶盛宴，絕對是味蕾的一場探險之旅。快來默爾享受這結合抹茶與義式料理的美好時刻吧！

圖／一〇八抹茶茶廊提供
圖／一〇八抹茶茶廊提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編輯推薦

可頌 咖啡廳 抹茶 甜點

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

重量級諧音梗！ 手搖飲跟風推「張家檸檬綠茶」 原汁含量25%、10年用心設計精彩文案曝光

重量級諧音梗！ 手搖飲趁勢跟推「張家檸檬綠茶」 原汁含量25%、10年設計精心文案曝光

抹茶控最愛！ 「勺日抹茶季」6款春森甜點盛宴 「默爾x一〇八抹茶茶廊」6道抹茶系料理美食必嚐

勺日抹茶季6款春日甜點盛宴

手搖飲買一送一！ UG聯名告五人「哈瓜奶茶」新品開喝 抽演唱會門票、免費送限量CD吊飾

手搖飲買一送一！ UG新聯名告五人「哈瓜奶茶」開喝 抽演唱會門票、免費送限量CD吊飾

7-ELEVEN CITY CAFE茶拿鐵系列再升級！新推「鹿兒島濃焙茶拿鐵」　還有伊藤久右衛門聯名「抹茶生巧克力生乳捲、白玉紅豆抹茶奶酪」

7-ELEVEN瞄準黑金新商機，CITY CAFE持續因應市場趨勢滿足不同消費者需求，尤其觀察到近年來風味飲系列飲品中，...

「亞尼克高雄旗艦店」3/14全新登場！限時生乳捲只要100元，滿額再送抵用券

亞尼克高雄旗艦店經過精心翻新，即將於3月14日以嶄新面貌與甜點愛好者見面！為慶祝重新開幕，品牌特別推出一系列優惠活動，讓捲迷們以最超值的價格品嚐經典生乳捲。從3月14日至3月16日，店內將舉辦限時三天的「百元生乳捲排隊活動」，每日限量30名顧客可享原味生乳捲100元優惠價（僅限現金結帳），號碼牌將於上午10:30發放，發完即止，每人限購一條，絕對不容錯過！

「甜點界YSL」來了！輕奢版「長型達克瓦茲」洗版IG 「特大size+生乳酪餡」必朝聖 神級2吃法公開不藏私

「甜點界YSL」啟動快閃！加長放大版「達克瓦茲」快閃插旗新竹巨城，除了經典原味外，還有提拉米蘇、爆火開心果等可口滋味，新竹人快朝聖這款走輕奢風的高顏值甜點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。