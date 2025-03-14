手搖飲買一送一！ UG聯名告五人「哈瓜奶茶」新品開喝 抽演唱會門票、免費送限量CD吊飾
粉絲們準備好衝一波！UG手搖飲料攜手告五人推出「哈瓜奶茶」強勢登場，寵粉福利再升級更帶來「哈瓜宇宙包」 超值限定套組，於3/15至4/8期間，凡「UG會員」購買哈瓜系列，就有機會抽告五人高雄世運演唱會門票，週週抽兩次，喝越多中獎機會愈高！
全新新品「哈瓜奶茶」能享受專屬哈瓜風味，搭配人氣精選三窨十五茉UG奶茶，打造出滑順香濃、層次豐富的夢幻風味。濃郁哈密瓜果香與奶茶的完美結合，讓人忍不住一口就上癮！
好康再加碼！搭配UG2.0會員全新優惠，3/15開賣當天消費再享點數加倍送，最高還享入會禮指定飲品買一送一；3/15至4/8期間，凡購買一杯哈瓜奶茶(M)或是一組哈瓜宇宙包，即享告五人門票抽獎資格（哈瓜宇宙包：含告五人雙杯袋*1、哈瓜奶茶*2）；加碼再送告五人限量NFC CD吊飾，3首歌曲隨機送出。UG每周三會於官方IG直播開獎，一起見證誰是幸運兒，數量有限，送完為止。快把這波寵粉福利，讓粉絲喝好、抽滿、拿好禮！
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