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「亞尼克高雄旗艦店」3/14全新登場！限時生乳捲只要100元，滿額再送抵用券

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自亞尼克臉書粉專
圖／取自亞尼克臉書粉專

亞尼克高雄旗艦店經過精心翻新，即將於3月14日以嶄新面貌與甜點愛好者見面！為慶祝重新開幕，品牌特別推出一系列優惠活動，讓捲迷們以最超值的價格品嚐經典生乳捲。從3月14日至3月16日，店內將舉辦限時三天的「百元生乳捲排隊活動」，每日限量30名顧客可享原味生乳捲100元優惠價（僅限現金結帳），號碼牌將於上午10:30發放，發完即止，每人限購一條，絕對不容錯過！

圖／取自亞尼克臉書粉專
圖／取自亞尼克臉書粉專

此外，從3月14日至4月14日，凡單筆消費滿1,699元，即可獲贈價值250元的「藍彩保冷袋」一個；消費滿3,000元，更能免費帶走價值380元的「原味生乳捲」乙條，數量有限，送完為止。這次不僅能品嚐到亞尼克經典生乳捲，還能將實用好禮帶回家，讓甜點時光更升級！

圖／取自亞尼克臉書粉專
圖／取自亞尼克臉書粉專

不僅如此，即日起日至5月11日期間，亞尼克更祭出「滿千送百」優惠活動，凡於指定門市單筆消費滿1,000元（不含百貨櫃點與YTM），即可獲得「商品現金抵用券100元」乙張。活動期間揪團回娘家，一起品味亞尼克的美味，讓甜點時光更加甜蜜划算！

圖／取自亞尼克臉書粉專
圖／取自亞尼克臉書粉專

亞尼克一直以來深受捲迷們的支持，這次高雄旗艦店翻新回歸，勢必帶來更優質的甜點體驗。開幕限定優惠僅此一檔，快把握機會，一同來感受生乳捲的極致魅力！更多活動詳情，請鎖定亞尼克官方網站與粉絲團，甜蜜驚喜等你來發掘！

圖／取自亞尼克臉書粉專
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