「甜點界YSL」來了！輕奢版「長型達克瓦茲」洗版IG 「特大size+生乳酪餡」必朝聖 神級2吃法公開不藏私

「甜點界YSL」啟動快閃！加長放大版「達克瓦茲」快閃插旗新竹巨城，除了經典原味外，還有提拉米蘇、爆火開心果等可口滋味，新竹人快朝聖這款走輕奢風的高顏值甜點。

圖／IG@_cc.foodie_授權

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輕奢療癒系甜點「ATMY」即日起快閃遠東巨城購物中心，洗版IG的長型「生乳酪達克瓦茲」造型獨特，一個約有15公分十分吸睛，方便入口能優雅開吃。

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快閃店提供原味、提拉米蘇、藍莓、開心果和雙莓果（覆盆莓草莓）等5種口味，招牌濃郁生乳酪餡不論是搭配莓果、開心果，還是變身提拉米蘇口味都很爽口不膩，加上時尚包裝，送禮超體面。不少網友看到後表示「第一次看到這麼大的」、「這大小吃起來才開心」、「開心果口味真的好好吃」。

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此外，「ATMY」巨城快閃店現場還有推出優惠活動，有3入經典組、3入快閃組和5入全都要組等組合，能夠一次集齊所有口味。此外，品牌也推薦2種吃法，冷凍後即食類似冰淇淋，而退冰3-5分鐘則能還原慕斯口感，兩種吃法都值得一試。

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ATMY 快閃店

快閃日期：即日起～2025/3/31

地點：Big City遠東巨城購物中心4F（新竹市東區中央路229號）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/atMYdessert