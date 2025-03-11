內行人藏很深！不搶義美神級甜點 士林最強「輕乳酪惜福蛋糕」滿滿一盒只要100 還比原價「多一味」CP值超高

不只義美「蜂蜜蛋糕頭、尾及邊料」，士林這間老字號蛋糕店也有「惜福蛋糕」，滿滿一盒只要100元，內行人藏很深就怕排隊買不到！

圖／芝玫蛋糕粉專

北市士林「芝玫蛋糕」在地擁有高人氣，在Google有破千則留言並拿下4.5高分，網友佳評「一直是家中長輩喜愛的店」、「想吃乳酪蛋糕都會來這家買」、「口味都很穩定」等。芝玫蛋糕以招牌「輕乳酪蛋糕」擄獲眾老饕的心，口感綿密且細緻，好吃又不貴，是那種「有記憶點」的美味蛋糕，還有非本地的分享自己是特別跑去買「傳說中的輕乳酪蛋糕」。

近期義美蛋糕邊角料成為網友們熱議話題，而芝玫蛋糕也有「隱藏版惜福蛋糕」，一盒裝得滿滿的只要100元，口味與原價340元的並無二致，都是為美觀切下來的蛋糕邊料，且由於是邊角料更多了一點烘焙焦香味，只需百元就能吃到同款好味道，CP值超級高。

據內行網友分享，惜福蛋糕需先領取號碼牌，號碼牌約在12:40發放，並於13:00準時開賣，每人限購乙盒，每日數量不一定，建議勢在必得的朋友提早前往排隊等候喔。

圖／芝玫蛋糕粉專

芝玫蛋糕

地址：台北市士林區德行東路89號

營業時間：8:00-21:30