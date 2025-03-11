快訊

川普恐掀新一輪核武擴散 學者揪「可能人選」：下個擁核國是台灣或南韓？

陸配網紅TikTok武統言論出事了 移民署：廢止在台居留許可

影／高雄公車暴衝追撞多車…毫無煞車輾過2騎士 1女失去生命跡象

內行人藏很深！不搶義美神級甜點 士林最強「輕乳酪惜福蛋糕」滿滿一盒只要100 還比原價「多一味」CP值超高

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／芝玫蛋糕粉專
圖／芝玫蛋糕粉專

不只義美「蜂蜜蛋糕頭、尾及邊料」，士林這間老字號蛋糕店也有「惜福蛋糕」，滿滿一盒只要100元，內行人藏很深就怕排隊買不到！

圖／芝玫蛋糕粉專
圖／芝玫蛋糕粉專

北市士林「芝玫蛋糕」在地擁有高人氣，在Google有破千則留言並拿下4.5高分，網友佳評「一直是家中長輩喜愛的店」、「想吃乳酪蛋糕都會來這家買」、「口味都很穩定」等。芝玫蛋糕以招牌「輕乳酪蛋糕」擄獲眾老饕的心，口感綿密且細緻，好吃又不貴，是那種「有記憶點」的美味蛋糕，還有非本地的分享自己是特別跑去買「傳說中的輕乳酪蛋糕」。

近期義美蛋糕邊角料成為網友們熱議話題，而芝玫蛋糕也有「隱藏版惜福蛋糕」，一盒裝得滿滿的只要100元，口味與原價340元的並無二致，都是為美觀切下來的蛋糕邊料，且由於是邊角料更多了一點烘焙焦香味，只需百元就能吃到同款好味道，CP值超級高。

據內行網友分享，惜福蛋糕需先領取號碼牌，號碼牌約在12:40發放，並於13:00準時開賣，每人限購乙盒，每日數量不一定，建議勢在必得的朋友提早前往排隊等候喔。

圖／芝玫蛋糕粉專
圖／芝玫蛋糕粉專

芝玫蛋糕

地址：台北市士林區德行東路89號

營業時間：8:00-21:30

編輯推薦

CP值 甜點 義美 蛋糕

相關新聞

內行人藏很深！不搶義美神級甜點 士林最強「輕乳酪惜福蛋糕」滿滿一盒只要100 還比原價「多一味」CP值超高

不只義美「蜂蜜蛋糕頭、尾及邊料」！士林這間老字號蛋糕店也有「惜福蛋糕」，滿滿一盒只要100元，內行人藏很深就怕排隊買不到。

星巴克「送禮首選」是它！27周年限定新品一次看

星巴克台灣市場今年邁入第27周年，推出融合本土花磚文化與現代馬賽克的創新系列商品，將咖啡元素巧妙融入其中，展現獨特美學風...

「台式冰麵包創始店」快閃來了！南部網友頻敲碗 神級伴手禮「維也納牛奶麵包」一次買3條最划算

「維也納牛奶麵包創始店」最新開啟快閃活動，不僅帶來經典原味、大甲芋頭和萬丹紅豆等人氣口味，同步祭出限時優惠組合，維也納牛奶麵包系列「...

童年跟當兵的回憶！阿薩姆奶茶「15變18元」一次漲2成

漲聲不斷！知名國名飲料「阿薩姆奶茶」，近期傳出針對350ml鋁箔包，由原本的15元，調漲為18元，漲幅為2成。至於同類別...

手搖買一送一、第2杯10元！ 「3月飲料新品+優惠開喝」 星巴克、CoCo、可不可、茶湯會、大苑子嚐一輪

飲料買一送一、第2杯10元！ 3月「手搖新品優惠」開喝 可不可、茶湯會、大苑子嚐一輪

芋頭控開搶！ 排隊甜點「食芋堂」插旗大稻埕 超巨「芋泥泡芙」開幕限定、5大「草莓季芋品」必嚐

芋頭控好嗨！ 排隊甜點「食芋堂」插旗大稻埕 超巨「芋泥泡芙」開幕限定、5大草莓季芋品必嚐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。