「台式冰麵包創始店」快閃來了！南部網友頻敲碗 神級伴手禮「維也納牛奶麵包」一次買3條最划算

被譽為「維也納牛奶麵包」創始店的法蘭司烘焙，最新開啟快閃插旗SOGO忠孝館，不僅有經典原味、大甲芋頭和萬丹紅豆等人氣口味，同步祭出限時優惠組合，維也納牛奶麵包系列「3條特價200元」，麵包腦袋爽嗑買起來。

圖／法蘭司烘焙粉專

圖／法蘭司烘焙粉專

台式冰麵包創始店「法蘭司烘焙」創立於1994年，主打嚴選原料與新鮮現烤，爆款「維也納牛奶麵包」更是搶手，有人一次就買12條回南部當伴手禮。即日起至3/20，「法蘭司烘焙」帶著維也納牛奶麵包、牛奶小棉球、冰淇淋花蛋撻等熱賣夯品快閃SOGO忠孝館B2，快閃限定凡消費滿400元，即贈「品牌保冷袋」一只，數量有限、送完為止。

圖／SOGO百貨粉專

圖／法蘭司烘焙粉專

除了滿額贈活動外，快閃店加碼再推優惠組合，維也納牛奶麵包系列3條特價200元（原價237元）、牛奶小棉球3盒特價400元（原價450元），以及冰淇淋花蛋撻2入特價160元（原價178元）等。

圖／SOGO百貨粉專

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冷凍千層花蛋撻。圖／法蘭司烘焙粉專

此外，還有不少南部網友敲碗快閃台南、高雄等地，但由於麵包皆為現烤且無添加，會受限於效期，因此暫無到南台灣快閃的計畫。

法蘭司烘焙 快閃資訊

快閃期間：即日起～2025/3/20

地點：SOGO忠孝館 B2活動區