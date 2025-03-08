手搖買一送一、第2杯10元！ 「3月飲料新品+優惠開喝」 星巴克、CoCo、可不可、茶湯會、大苑子嚐一輪

3/8國際婦女節過後，接下來迎接3/14白色情人節，手搖飲料業者持續熱力放送好康，也有多家飲料店祭出新品新口味吸客，一口氣盤點3月「手搖新品優惠」，包括CoCo、可不可、茶湯會、大苑子等統統嚐一輪，還有買一送一、第2杯10元，連星巴克也有第二杯半價，快筆記！

◎星巴克

星巴克將外帶杯款換上櫻花紛飛的視覺設計。圖/星巴克提供

星巴克最新推出「一起上班，一起喝咖啡吧 ! 第二杯半價」，於3/10至3/11活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。

需注意，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取，且優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

◎CoCo都可

圖／CoCo都可提供

3/8 CoCo春夏新品「粉角系列」報到，38女王節「粉角奶茶(L)」下殺38元，現省22元。

全新推出28茉的茶系新品，以鮮採千朵茉莉與綠茶茶葉，經過八道工序、四夜窨製的古法工藝，打造出一杯蘊含28朵茉莉花飽滿清香，再加上100%來自紐西蘭的天然草飼牛乳，成為濃郁滑順、醇厚香甜的「28茉厚乳茶」以及加珍珠款的「28茉珍珠厚乳茶」。

◎85℃

圖／85℃提供

85℃於3/8舉辦「38寵愛女神節」活動，當天推出兩大超值優惠，指定飲品「就是海岩青茶」和「蘋香淺焙青」兩款任選第二杯只要38元，購買任一指定款膠原蛋白系列切片蛋糕，就能用38元加購「就是海岩青茶」或「蘋香淺焙青」任一款。

◎七盞茶

圖／七盞茶提供

七盞茶最新強勢回歸3款「芭樂系列」飲品，不僅將好評滿滿的「芭樂檸檬」、「芭樂梅子」升級回歸，這回還推出全新芭樂飲品「芭樂旺來冰沙」，另，只要在3/8婦女節這天，在門市購買兩杯碧玉奶綠，第二杯即可享只需38元的超值優惠。

◎康青龍

圖／康青龍提供

康青龍即日起至3/11，會員領券使用龍來訂線上點餐，可享「桂花茶王買一送一」優惠！提醒大家，數量有限，領完為止。

◎大苑子

圖／大苑子提供

選用來自屏東產區的金鑽鳳梨，大苑子最新推出三種飲品，喜歡濃郁水果香氣一定要品嚐年年熱銷的「芭梨戀人75元(大)」、喜歡清爽茶飲可以選「鳳梨冰茶75元(大)」、喜歡溫和清甜的朋友首選「鳳梨艾波75元(大)」；另，大苑子APP會員日於3/12推出芭樂甜橙第2杯10元，3月加入會員即可獲得春熙柳丁翡翠(大杯)買一送一優惠券及50元折價券。若加入尊寵會員，只要99點黃金點數或99元，每月2杯飲品招待！

◎可不可熟成紅茶

圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶推出全新的水果系列支線，春季限定飲品以獨特茶韻與鳳梨果香交織，推出全新果香紅茶飲品－「旺情水」，並結合經典IP成哥台式復古主題。即日起凡購買「旺情水」一杯，即贈送限量杯套乙個，且只要是KEBUKE CLUB會員，在可不可熟成紅茶門市購買新品「旺情水」，即可加購價248元，購得超萌「成哥鳳梨造型玩偶吊飾」。

◎日出茶太

圖／日出茶太提供

嚴選日本純正靜岡抹茶，日出茶太推出3款抹茶飲品，包括「抹茶拿鐵」選用100%靜岡抹茶粉現刷沖泡，並結合瑞穗鮮乳調製；將抹茶拿鐵加入Q角的「抹茶Q角拿鐵」，以及將抹茶拿鐵搭配芒果和Q角的「抹茶Q芒拿鐵」，每杯售價70元起。

慶祝日出茶太新品上市，LINE會員可領券，於3/10至3/14可領「靜岡濃抹系列任選第2杯半價」一張、最後3/17起至3/31推出「全品項買2送1」二張。

◎茶湯會

圖／茶湯會提供

白色情人節繼續喝茶湯會優惠，3/14至3/16白色情人節期間推出「抱我一下」活動，於茶湯會現場擁抱，即享指定飲品「焙茶系列2杯85折」優惠。

◎TEA TOP

TEA TOP即日起至3/17，使用你訂線上點餐自取，爽喝限時買一送一優惠！買108茶王(大)送冬瓜檸檬(大)。提醒大家，單筆訂單限購2組。

◎COMEBUY

圖／COMEBUY提供

COMEBUY多年以「現萃茶」作為產品核心，最新推出「鮮萃大麥紅茶40元、大麥奶茶60元」現場門市可購買，且於3/16起至全台COMEBUY現場門市購買經典「鮮萃大麥紅茶、鮮萃大麥奶茶」，單筆消費任乙杯即可獲得Airwaves® 無糖口香糖「微藍莓」新上市試吃包二份(一包2粒)，總共185,000包。

◎鶴茶樓

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓最新開賣春季新品，打造特色風味的台X港X泰「鶴氏奶蓋系列」，3大系列包含獨創的「芝麻糊奶蓋」回歸，再推全台獨家「泰奶奶蓋」、與市面上少見的「杏仁奶蓋」。