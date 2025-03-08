芋頭控開搶！ 排隊甜點「食芋堂」插旗大稻埕 超巨「芋泥泡芙」開幕限定、5大「草莓季芋品」必嚐

大稻埕最新芋頭控聖地誕生！ 來到台北霞海城隍廟不僅拜月老求姻緣，更能轉角遇見「食芋堂大稻埕門市」盛大開幕，享受各式芋頭甜點，其中限定發售開幕芋品《焦糖脆皮芋泥泡芙》，每日限量供應，巨大的香濃芋泥與卡士達包裹在焦香脆口糖衣下，讓芋頭控們心癢難耐。

食芋堂大稻埕門市。圖／食芋堂提供

值得一提的是，食芋堂走過45年歲月，保留傳統秘訣，打造出絕佳芋頭口感。尤其推出每60秒銷售一顆的芋頭泡芙和手工芋泥球，深受芋頭控喜愛。而去年市集中只短暫現身的《焦糖脆皮芋泥泡芙》，全新指定為大稻埕門市限定開幕芋品，在千層酥皮中填滿了兼具芋塊口感與綿密濃芋的招牌內餡，絕對是必排經典！

焦糖脆皮芋泥泡芙。圖／食芋堂提供

除了焦糖脆皮芋泥泡芙外，草莓季限定芋品任挑任選，有花心版的「草莓芋泥泡芙」、人氣芋光寶盒甜蜜改版化身「草莓芋泥盒」、鬆軟蛋糕搭配牛奶芋泥與新鮮草莓「草莓半芋燒」、以純味芋頭加入整顆新鮮草莓，並穿上雪白麻糬衣的「草莓芋大福」、以及包覆整顆新鮮草莓的「草莓芋泥球」，每樣都讓人驚艷味蕾，是甜點中的幸福首選不容錯過。

食芋堂草莓季限定芋品。圖／食芋堂提供

草莓芋大福、草莓半芋燒。圖／食芋堂提供

草莓芋泥盒。圖／食芋堂提供

食芋堂「大稻埕門市」

地址：台北市大同區南京西路233巷7號(近捷運北門站3號出口)

營業時間：12:00-18:00 ，國假日12:00-17:00