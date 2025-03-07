好丘《On The Road在路上》松菸快閃店來了！ 台北最美玻璃屋不死　4月新櫃位 14種夢幻貝果全到位

被網友暱稱為「台北最美玻璃屋」的好丘On The Road 在路上東門店因租約到期，已於2/28劃下句點。然而，好丘Good Cho’s並未停下腳步，即日起至3/31，在誠品生活松菸B1開設快閃店，每日供應14款以上人氣口味貝果。更於4/3起，將成為正式常駐櫃位，持續提供台灣貝果第一品牌的美味。

圖／好丘提供

好丘Good Cho’s手作貝果以誠品生活松菸B1F作為新據點的選址，讓消費者在享受文創氛圍的同時，品嚐到經典的手作貝果。店內提供豐富口味，包括年度銷售第一名的《草莓奶香貝果》、《原味小麥貝果》及其他人氣款式如《起司三重奏貝果》、《桂花紫薯貝果》和《蔥蒜香腸乳酪貝果》等，滿足各種口味。

圖／好丘提供

除了貝果外，還推出好丘獨家創意《山茶花可頌》，以獨特的山茶花造型，加上外酥內軟的口感，絕對是必嚐的焦點。歡迎民眾3/31前，光臨《On The Road在路上》松菸快閃店，感受城市中的慢活氛圍，4/3起，將以全新打造的新櫃位繼續陪伴熱愛好丘貝果的丘粉們。

好丘全新推出「山茶花可頌」，共計有3種不同口味。圖／好丘提供

好丘On The Road在路上 誠品生活松菸店

地點：台北市信義區菸廠路88號B1

營業時間：週一~週日11:00-22:00

營運期間：快閃櫃至3/31、正式櫃4/3起