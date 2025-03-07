好丘《On The Road在路上》松菸快閃店來了！ 台北最美玻璃屋不死 4月新櫃位 14種夢幻貝果全到位
被網友暱稱為「台北最美玻璃屋」的好丘On The Road 在路上東門店因租約到期，已於2/28劃下句點。然而，好丘Good Cho’s並未停下腳步，即日起至3/31，在誠品生活松菸B1開設快閃店，每日供應14款以上人氣口味貝果。更於4/3起，將成為正式常駐櫃位，持續提供台灣貝果第一品牌的美味。
好丘Good Cho’s手作貝果以誠品生活松菸B1F作為新據點的選址，讓消費者在享受文創氛圍的同時，品嚐到經典的手作貝果。店內提供豐富口味，包括年度銷售第一名的《草莓奶香貝果》、《原味小麥貝果》及其他人氣款式如《起司三重奏貝果》、《桂花紫薯貝果》和《蔥蒜香腸乳酪貝果》等，滿足各種口味。
除了貝果外，還推出好丘獨家創意《山茶花可頌》，以獨特的山茶花造型，加上外酥內軟的口感，絕對是必嚐的焦點。歡迎民眾3/31前，光臨《On The Road在路上》松菸快閃店，感受城市中的慢活氛圍，4/3起，將以全新打造的新櫃位繼續陪伴熱愛好丘貝果的丘粉們。
好丘On The Road在路上 誠品生活松菸店
地點：台北市信義區菸廠路88號B1
營業時間：週一~週日11:00-22:00
營運期間：快閃櫃至3/31、正式櫃4/3起
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