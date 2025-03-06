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期間限定又限量！不只GODIVA「開心果霜淇淋」 高顏值「開心果奶昔、開心果流心雪糕」都來了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／香港海港城微博及GODIVA提供
圖／香港海港城微博及GODIVA提供

開心果的風吹來了！比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」推出開心果系列新品，高顏值「開心果巧克力霜淇淋」領軍「開心果巧克力奶昔」和「開心果黑巧克力流心雪糕」，為這個3月掀起開心果狂潮。

圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

比利時精品巧克力「GODIVA」話題新品「開心果巧克力霜淇淋」強勢登台，第一波為門市限定的開心果霜淇淋及開心果奶昔，於3/7起期間限定、限量開賣；第二波則為超商/超市新品「開心果黑巧克力流心雪糕」，預計在3/19、4/2、4/4，分別於7-ELEVEN全家便利商店全聯福利中心相繼上市，不用特地跑到門市就能買到香濃開心果與絲滑巧克力的絕佳組合。

GODIVA開心果白巧克力霜淇淋、開心果雙重巧克力霜淇淋，售價220元。圖／GODIVA提供
GODIVA開心果白巧克力霜淇淋、開心果雙重巧克力霜淇淋，售價220元。圖／GODIVA提供

GODIVA開心果白巧克力奶昔，售價220元。圖／GODIVA提供
GODIVA開心果白巧克力奶昔，售價220元。圖／GODIVA提供

霜淇淋控必打卡！GODIVA「開心果巧克力霜淇淋」選用高品質香濃開心果醬與香醇巧克力，撒上開心果碎打造多層次的味覺饗宴；「開心果巧克力奶昔」口感細膩滑順、不甜膩，每一口都是最直接的開心果與巧克力滋味。值得注意的是，以上兩款新品於全台GODIVA販售霜淇淋、奶昔門市販售，詳情請見官網。

圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

而第二波的「開心果黑巧克力流心雪糕」，售價119元，由香濃開心果冰淇淋、苦甜黑巧克力脆皮、濃醇黑巧克力流心內餡搭配而成，令人一口接一口。此外，10/31前，憑產品盒內蓋至GODIVA全台門市購買冰飲品系列任一品項，即享優惠折扣50元（限單筆消費使用乙次）。

香港GODIVA於去年推出開心果系列，現在不用出國就能在台品嘗到。圖／香港海港城微博
香港GODIVA於去年推出開心果系列，現在不用出國就能在台品嘗到。圖／香港海港城微博

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7-ELEVEN godiva 全家便利商店 全聯福利中心 巧克力 開心果 霜淇淋

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