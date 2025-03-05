酷洛米生日蛋糕 小學生崇拜！ 85℃聯手三麗鷗「KUROMI & 布丁狗」蛋糕可愛爆表 吃完DIY變身公仔收納盒

買酷洛米生日蛋糕，讓同學們都崇拜！ 85℃再度攜手三麗鷗，這次由KUROMI和布丁狗邀請大家一起參加「心動的甜蜜盛典」，3/6起全台門市限量開賣四款KUROMI和布丁狗造型蛋糕，不只可愛度爆表，蛋糕盒內的墊高板也能DIY變成收納置物盒，讓粉絲們不只吃蛋糕，還能收藏公仔，錯過只能羨慕別人啦！

圖／85℃提供

首推兩款造型蛋糕，「KUROMI-粉色甜蜜宴會」售價750元，有KUROMI手拿愛心權杖，蛋糕選用桔香戚風蛋糕為基底，層層疊加香草慕斯與藍莓慕斯，搭配酸甜藍莓餡，再加上草莓香緹與多多Q凍點綴，甜蜜度瞬間爆表；「布丁狗-逛市集」售價590元，有布丁狗揹著藍色小包包、喝著珍珠奶茶，邀請可愛的馬芬、培果與司康一起逛甜點市集，桔香戚風蛋糕為基底，堆疊黑糖卡士達與滑嫩布丁，搭配黑糖珍Q、黑糖巧酥，咀嚼濃厚黑糖香氣。

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外型超吸睛的造型蛋糕，可將蛋糕上的KUROMI女王公仔，和喝著珍珠奶茶的布丁狗公仔拿下收藏，盒內墊高板還能DIY變身收納盒，擺放戒指、項鍊等隨身物品超實用。

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另外兩款小蛋糕，吸睛滿點的「KUROMI-女王陛下」售價78元，可愛KUROMI戴上紫色皇冠，化身甜點女王，是一款充滿莓果風味的小蛋糕；「布丁狗-旅行趣」售價78元，布丁狗騎著腳踏車，進行一場療癒系甜點旅行，桔子戚風蛋糕蓬鬆細緻，內餡融合開心果卡士達與QQ布丁，香氣交織柔滑好入口！

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