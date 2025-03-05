奶蓋迷必追！ 「鶴茶樓」3大奶蓋系列、6組合優惠必喝 「迷客夏」超狂迷粉抽日本雙人機票

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／鶴茶樓、迷客夏提供
圖／鶴茶樓、迷客夏提供

手搖控們不容錯過！ 「鶴茶樓」最新推3大濃郁系奶蓋飲品，祭出6款組合滿足咀嚼控，3/5開賣限定「第二杯半價」優惠必喝；「迷客夏」掀起一場「迷粉應援祭」，超狂迷粉們除了有指定飲品買5送1，凡消費任2杯飲品，還有機會抽中日本雙人來回機票，週週驚喜開喝！

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓於3/5開賣春季新品，打造特色風味的台X港X泰「鶴氏奶蓋系列」，3大系列包含獨創的「芝麻糊奶蓋」回歸，再推全台獨家「泰奶奶蓋」、與市面上少見的「杏仁奶蓋」。

圖／鶴茶樓提供
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同步於3/5開賣日祭出限定優惠，鶴氏奶蓋系列任搭「第二杯半價」優惠！6款組合統統能滿足咀嚼控「泰奶奶蓋泰奶＋泰奶凍、泰奶奶蓋泰奶、杏仁奶蓋奶茶＋杏仁凍、杏仁奶蓋烏龍茶＋杏仁凍、芝麻糊奶蓋奶茶＋芝麻糊凍、芝麻糊奶蓋奶茶」，須提醒的是，每人限購2組；價低品項優惠，四捨五入計算；限到店購買，外送/電話/線上預訂不適用。

左起：杏仁奶蓋烏龍茶＋杏仁凍、芝麻糊奶蓋奶茶＋芝麻糊凍、芝麻糊奶蓋奶茶。圖／鶴茶樓提供
左起：杏仁奶蓋烏龍茶＋杏仁凍、芝麻糊奶蓋奶茶＋芝麻糊凍、芝麻糊奶蓋奶茶。圖／鶴茶樓提供

迷客夏為忠實愛好者打造一場「迷粉應援祭」三大優惠快追，優惠一、3/5至5/6迷點買飲料可抽機票，活動動期間至迷客夏迷點平台線上點餐，單筆消費任2杯飲品(含)以上，即獲1次抽獎機會，每週抽出日本雙人來回機票一組，官方社群同步加碼再抽1張，等於每週共抽3張機票，消費愈多、中獎機會愈大！

圖／迷客夏提供
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優惠二、3/5至5/6期間，每週一至門市現場消費(外送/自取)，買5杯飲品就送愛茶的牛指定飲品1杯，或於迷點線上點餐(外送/自取)，買5杯飲品贈愛茶的牛指定飲品電子兌換券1張，可累計，買越多送越多。

優惠三、3/5至3/18，於迷客夏一般門市現場購買茶拿鐵2杯/組(L杯)，南部門市享99元優惠、北部門市享109元優惠；3/19至4/1，於迷客夏一般門市現場購買任2杯飲品，即享29元加價購茶拿鐵(M杯)。

圖／迷客夏提供
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迷客夏週週抽出雙人來回機票，只要買2杯飲料就有機會與最愛的人一同飛往日本：東京、大阪、沖繩、札幌等夢幻航點，快揪好友喝迷客夏，試試好運氣！

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