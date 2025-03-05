超商就能買到「31冰淇淋」！鐵粉掃貨 最經典「4款杯裝冰淇淋」正式開賣 期間限定「LOGO磁鐵」免費送

超商開賣了！風靡日韓的「31冰淇淋」杯裝冰淇淋於3/5起正式上架全家便利商店，本次推出經典必吃「4種口味」，樣樣都是超人氣，現在買再贈超可愛小禮物，冰控快衝全家掃貨啦！

圖／31冰淇淋粉專

來自美國加州的冰淇淋專賣「31冰淇淋」登陸全家便利商店，3/5起於全家開賣「4款杯裝冰淇淋」，有跳跳糖、白桃義式鮮奶酪、棉花糖及薄荷巧克力等人氣口味，每杯售價99元，不用到百貨也能在家門口就近買到，全台共2,200間全家便利商店販售，記得到冷凍子櫃挖寶喔。

圖／31冰淇淋粉專

不僅如此，即日起至4/1，只要到全家購買31冰淇淋，即贈「彩繪LOGO軟性磁鐵」，喜愛31的粉絲準備收集一波。