超商就能買到「31冰淇淋」！鐵粉掃貨 最經典「4款杯裝冰淇淋」正式開賣 期間限定「LOGO磁鐵」免費送
超商開賣了！風靡日韓的「31冰淇淋」杯裝冰淇淋於3/5起正式上架全家便利商店，本次推出經典必吃「4種口味」，樣樣都是超人氣，現在買再贈超可愛小禮物，冰控快衝全家掃貨啦！
來自美國加州的冰淇淋專賣「31冰淇淋」登陸全家便利商店，3/5起於全家開賣「4款杯裝冰淇淋」，有跳跳糖、白桃義式鮮奶酪、棉花糖及薄荷巧克力等人氣口味，每杯售價99元，不用到百貨也能在家門口就近買到，全台共2,200間全家便利商店販售，記得到冷凍子櫃挖寶喔。
不僅如此，即日起至4/1，只要到全家購買31冰淇淋，即贈「彩繪LOGO軟性磁鐵」，喜愛31的粉絲準備收集一波。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言