珍奶大杯只要30元！CoCo都可「珍奶買1送1」 3月再加碼「珍珠奶茶、布丁奶茶任兩杯77元」爽喝一整個月
珍奶只要30元！CoCo都可週三好友日登場，今(5)日推出「珍珠奶茶(L)第二杯0元」優惠，平均一杯只要30元，超級銅板價開喝經典手搖，一次喝兩杯過癮更加倍。
CoCo都可好友日3/5限定推出「珍珠奶茶(L)第二杯0元」，只要於官方LINE領券，並使用「CoCo都可訂」線上點單即可憑券享優惠，兩杯珍奶只要60元，甜度、溫度皆可自選，每人有2張券，不論揪喝或獨享都很OK！
除好友日活動外，CoCo都可把3月升級為好友月，霸氣祭出「奶茶大禮包」，即日起至3/31，到官方LINE領券使用CoCo都可訂點單，即可享「珍珠奶茶(L)／布丁奶茶(L)」任選兩杯77元優惠，每人可得四張券，天天都能用，隨時想喝都能優惠喝。值得注意的是，商場門市及部分門市不適用本活動，點單時要注意喔。
CoCo都可 好友月活動資訊
活動期間：即日起～3/31
優惠內容：至官方LINE領券並使用「CoCo都可訂」線上點單，即享珍珠奶茶(L)／布丁奶茶(L)」任選兩杯77元
注意事項：甜度、溫度自選；每人4張券；商場門市、部分門市不適用本活動
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