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3月星巴克「買大送大、第二杯半價」！ 38婦女節咖啡飲料優惠 85℃飲料任選第二杯「只要38元」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、85℃提供
圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、85℃提供

3月「星巴克」買一送一又來了！ 盤點「38婦女節」貼心飲料優惠，星巴克官網祭出購買兩杯大杯飲品，其中一杯由星巴克招待，同步更於外送平台foodomo、foodpanda皆有好康特價；85℃則是祭出蛋糕加價、飲料任選第二杯「只要38元」！

星巴克官網／致敬每一位閃耀的妳 好友分享日

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

星巴克最新推出「致敬每一位閃耀的妳」好友分享日，於3/6當天11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，星冰樂也能喝。

需注意，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，且優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克foodomo／買一送一好友分享

圖／翻攝Foodomo生活好幫手
圖／翻攝Foodomo生活好幫手

外送平台星巴克foodomo，自即日起至3/7期間，每週三至週五爽喝指定特大杯品項「買一送一」好友分享，包含：「那堤」兩杯優惠價155元、「摩卡」兩杯優惠價170元、「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價175元。

另，即日起至3/11，星巴克星享雙杯美好，外送指定大杯風味飲品「任選2杯220元」，包含：焦糖奶香星享那堤(冰／熱)、特選馥郁那堤(冰／熱)、酷濃抹茶那堤(冰／熱)、冷萃咖啡皆可任選。

星巴克foodpanda／指定大杯飲品 第二杯半價

圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克foodpanda自即日起至3/11，活動期間點購兩杯大杯(含)以上，享「第二杯半價」外送優惠，包含：香草風味那堤、馥列白、福吉茶那堤、焦糖可可碎片星冰樂。

85℃／38寵愛女神節超值優惠

圖／85℃提供
圖／85℃提供

85℃舉辦「38寵愛女神節」，3/8當天將推出兩大超值優惠！優惠一：當天購買「粉紅莓莓」、「草莓香草布蕾」兩款膠原蛋白切片蛋糕任一片，就能以38元加購一杯「就是海岩青茶」或「蘋香淺焙青」；優惠二：當天選購「就是海岩青茶」大杯，或「蘋香淺焙青」(中熱／大冰)，任選第二杯只要38元(以價低者折扣)。

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