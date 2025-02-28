「31冰淇淋x寶可夢」首度登台！ 「皮卡丘+呆火鱷」夢幻水果甜筒、「Pokémon冰淇淋蛋糕」超萌捨不得吃
夢可夢迷快追！ 知名的31冰淇淋即將於3/1在台灣推出首款「寶可夢系列」限定商品，這回不僅有夢幻人氣角色甜筒冰淇淋，還有超萌皮卡丘冰淇淋蛋糕以及調色盤冰淇淋蛋糕，共三款可愛指數破表的新品震撼登場！
全新驚喜系列中，率先推出皮卡丘&呆火鱷的「水果雪寶冰淇淋」，一口氣結合了七種新鮮水果，黃色口味是由鳳梨果肉、金色奇異果、百香果所製成的雪酪，紅色口味則是融合了草莓果肉、血橙、粉紅柚子製成，以黃色和紅色的寶可夢代表色作為絢麗造型，每一口都像在品嚐水果大餐的多元豐富滋味！
另外，「皮卡丘冰淇淋蛋糕」搭配皮卡丘圓圓眼睛及紅臉頰，完美展現皮卡丘的可愛模樣，蛋糕尺寸直徑15cm、高約6cm，售價1,290元。不僅蛋糕口感綿密細緻，更能吃到酸酸甜甜中帶著跳跳糖和草莓的香甜美味，大人小孩吃了幸福感十足！
還有，寶可夢「4色調色盤冰淇淋蛋糕」不僅將讓您嚐盡多種新奇口味，一次集結了皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨共４大人氣寶可夢，外型變身超萌造型冰淇淋，口味更是獨具匠心，成為生日、派對或家庭聚會的完美甜點選擇。
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