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狂賀台灣英雄！ 中華隊晉級「手搖飲、咖啡優惠」買1送1、第二杯半價一次看

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

賀中華隊晉級成功！ 2/25晚間的WBCQ世界棒球經典賽資格賽中，中華隊以6比3力抗西班牙，奪得最後一張門票，準備2026進軍WBC經典賽，舉國歡騰。多家飲料業者立刻宣布推出「買一送一、第二杯半價」優惠一次整理快來追。

◎ CoCo都可：3Q奶茶「第二杯0元」

2/26祭出限時一日，使用「CoCo都可訂」線上點單，或是官方LINE領券，可享大杯「3Q奶茶第二杯0元」，且開放糖度、冰量任選。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

◎ 御私藏：燄燒布蕾黑龍奶「第二杯半價」

御私藏台北大巨蛋店2/26限定祭出「燄燒布蕾黑龍奶第二杯半價」，單杯原價90元、兩杯只要135元，一人一天限兌換一組、不外送、不寄杯、數量有限售完為止。

圖／御私藏提供
圖／御私藏提供

◎ 珍煮丹：木梨茉莉「買一送一」

珍煮丹於2/26推出一日限定優惠，「木梨茉莉買一送一」，限同冰塊甜度，每人最多限購2組，限店內購買、不寄杯。

圖／取自珍煮丹 Truedan臉書
圖／取自珍煮丹 Truedan臉書

◎ 鮮茶道：凍頂烏龍茶､琥珀紅茶､薄荷綠茶「買一送一」

鮮茶道全門市2/26祭出限時1天「3大飲品同品項買1送1」優惠，優惠品項包括「琥珀紅茶、薄荷綠茶、凍頂烏龍茶」，每人每次限購2組，各門市數量有限、售完為止。

圖／鮮茶道臉書
圖／鮮茶道臉書

◎ 星巴克：2/27一日限時「大杯買一送一」

星巴克推「感謝英雄，好友分享日」，2/27當天消費者前往全台星巴克門市購買2杯大杯以上容量、冰熱、口味皆相同的飲料，其中1杯由星巴克招待，星冰樂也可享優惠。

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書
圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書

Mr.Wish：大杯茉香綠茶買一送一

Mr.Wish即日起至2/28祭出外送平台foodpanda，可享「大杯茉香綠茶買一送一」優惠，且不限購買杯數。

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

◎ COMEBUY：3大飲品買一送一

COMEBUY即日至2/28祭出外送平台Uber Eats下單優惠，「3大飲品買一送一」，品項有「玉荷冰綠、大麥紅茶、珍珠奶茶」，各品項最多買2送2，單筆最高買6送6。

圖／COMEBUY提供
圖／COMEBUY提供

康青龍：4大飲品買一送一

康青龍即日起至3/11祭出外送平台Uber Eats下單優惠，「4大飲品買一送一」，品項包括「吉嶺冰茶、仙凍黑奶茶、御香鐵觀音、蜜香大吉嶺」。

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

◎ 85℃：特皮Q鮮奶茶買一送一

85℃APP線上領券至3/2，開喝「中杯特皮Q奶茶買一送一」，兌換至3/16，限量5000份，門市限定優惠(離島門市不適用)。

圖／85℃提供
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Mr.Wish Uber Eats 奶茶 康青龍 綠茶

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