寵粉放送2828杯！ 「大苑子」228連假抽Apple Watch 加碼芭樂檸檬30杯、柳丁翡翠7杯
鮮果手搖控必追！ 大苑子推出228連假專屬貼心優惠，只要於2/28至3/2期間到大苑子APP領取連假限定「春熙柳丁翡翠(大杯)優惠券」，單杯即可以59元的優惠價格購得，寵粉放送限量2828杯，快快領券領起來！
鮮果手搖飲品牌大苑子，自即日起至2/28止，祭出喝飲料抽 Apple Watch 好康活動， 凡使用大苑子APP上優惠專區上有標示「跟著邱老闆一起喝優惠券」來兌換飲品，並使用大苑子PAY結帳，購單日購買不限杯數，可獲一次抽獎機會，活動獎項還有芭樂檸檬30杯(1名)和春熙柳丁翡翠7杯(3名)。
須注意，每個帳號僅限中獎一次，不得重複中獎，若使用指定優惠券2天即獲得2次抽獎機會，依此類推，天天喝中獎機率越高！
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