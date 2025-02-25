3月超商霜淇淋口味曝光！7-11「草莓巴斯克霜淇淋」新登場 全家霜淇淋「3款水果系」強勢回歸

等過完228連假，就有超商新品霜淇淋能吃！超商3月霜淇淋口味曝光，7-ELEVEN以「草莓+乳酪香」迎戰全家強勢回歸的「3種水果」口味，霜淇淋控每月開吃都驚喜。

7-ELEVEN 3月新推草莓甜點系霜淇淋。圖為「草莓卡士達霜淇淋」，非本次新品圖。示意圖／7-ELEVEN提供

月底熱門話題準時報到，7-ELEVEN 3月新品「草莓巴斯克」霜淇淋重磅登場，選用韓國知名品種「雪香草莓」搭配丹麥切達起司，化身最強甜點系霜淇淋；而全家便利商店則有「3款水果系霜淇淋」回歸開賣，集結木瓜、芭樂和藍莓等人氣口味。值得一提的是，上市日期與口味資訊以官方公告為準。

全家便利商店3月將迎來「水果系霜淇淋」回歸。圖／全家便利商店提供

新品霜淇淋消息曝光後，有網友嗨喊「都是喜歡的口味」、「巴斯克口味 好酷」、「草莓配起司永遠都是經典」，看出部分網友對「草莓巴斯克霜淇淋」特別感興趣。