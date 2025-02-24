不被連鎖店打趴！東京人氣甜甜圈「Haritts」插旗美食之都 預計「這時」試營運 在老宅裡美美喝下午茶

台南人有福了！來自東京涉谷的甜甜圈專賣「Haritts」登台12年，除在北市松山區設有門市外，接下來插旗台南，並貼出「即將開幕」公告，吸引網友回應「期待在台南相見」、「太開心了讚讚」。

圖／Haritts Taipei粉專

在連鎖甜甜圈搶攻市場下，仍堅守一席之地的東京甜甜圈「Haritts」發布公告，宣布台南店即將開幕，目前正積極籌備中，希望能趕在3月下旬開始試營運，詳細店址將於後續通知。並附上台南店照片，老宅風格十分懷舊，能在復古氛圍中享用手作咖啡和甜甜圈，可謂是日常樂事，格外令粉絲期待。

「Haritts」的甜甜圈講究原料與用心製作，網友給予「人氣名店」、「生意非常好」等評價，甜甜圈口感蓬鬆Q軟，吃得到麵團香氣，口味選擇多樣，搭配咖啡或茶飲都很剛好，還有網友分享，連不愛吃甜點的人都會愛不釋口。