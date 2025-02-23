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台灣也吃得到！哈根達斯「烤冰淇淋堡」限時開賣 「現烤布里歐麵包+經典冰淇淋」風靡歐洲 「兩入299元」開吃靠這招

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／SOGO百貨粉專
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台灣也吃得到了！哈根達斯「烤冰淇淋堡」在歐洲熱銷，現在終於強勢登陸台灣，高顏值「法式布里歐麵包+3種口味冰淇淋」不容錯過，還有嘗鮮活動任兩入299元，優惠開吃幸福感更UP！

圖／SOGO百貨粉專
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哈根達斯「烤冰淇淋堡」限時登台，有經典「淇淋巧酥」、話題最高「開心果」和超應景「草莓」等三種口味，搭配現烤法式布里歐麵包，香氣四溢，冰火交融的雙重口感，外帶邊走邊吃也很方便。

圖／SOGO百貨粉專
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其中，喜歡豐富口感最推「淇淋巧酥烤冰淇淋堡」，帶有可可餅乾碎的香草冰淇淋與巧克力醬、棉花糖組合，讓人一口接一口；而開心果及草莓烤冰淇淋堡都吃得到酸甜草莓醬，分別搭配開心果醬和碎堅果仁、鮮凍草莓粒，層次超多，每一口都滿足。

圖／SOGO百貨粉專
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優惠部分，3/31前，加入哈根達斯LINE官方帳號並綁定會員，即可享「烤冰淇淋堡任兩入299元（原價每個189元）」。值得一提的是，烤冰淇淋堡為哈根達斯門市外帶限定產品，南西、信義A8、台中遠百、台中新光等門市未供應。

圖／哈根達斯粉專
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