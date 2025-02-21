草莓季新品開搶！ 乖乖「大人系草莓奶酒風味」工程師怕怕　「美姬草莓、大湖草莓玉米脆條」新吃法嚐鮮

草莓控們又有新驚喜！乖乖推出一系列當季草莓新品，新口味主題吸引消費者目光，一上架就很快被掃一空，3款推薦包含家樂福獨家販售「大人系草莓奶酒風味」、手工果醬聯名「美姬草莓」口味、以台灣大湖草莓為原料的「大湖草莓玉米脆條」，還有隱藏版吃法，快來試試！

圖／翻攝乖乖臉書

台灣工程師最信仰的零食「乖乖」，傳聞為免機器鬧脾氣，每個主機都需要放上一包綠色乖乖，才讓人安心。而全新令人心動新口味「大人的乖乖-草莓奶酒風味」，則是繼去年轟動一時的「威士忌焦糖」後，推出第二彈大人系口味，草莓香氣與威士忌奶酒完美融合，清甜中帶點香醇。

不過需留意，本產品含有少於0.25%極微量酒精，敏感及未成年者、上班的工程師也可能要慎買，目前在家樂福獨家販售，量販、超市、線上購物、家速配都有供應，每包特價36元上市。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此次，乖乖更與台灣精品果醬品牌在欉紅 red on tree合作，帶來了乖乖「美姬草莓口味」，採用完熟草莓精心製作而成，帶來濃縮的果香與爽脆的口感。目前可在全家便利商店找到這款，數量有限，喜歡多跑幾家購買。

圖／翻攝乖乖臉書

此外，7-ELEVEN帶來了另一款限定草莓好滋味「大湖草莓乖乖玉米脆條」，以台灣大湖草莓為原料，與香醇煉乳相襯，帶給您酸甜美味的口感。同時，網路上出現流行的混搭新吃法，將大湖草莓乖乖加入草莓口味的甜點麵包中，刷新味蕾體驗讓人一試難忘。