藍色小精靈手搖杯！5、6年級生必搶 「茶聚ｘ藍精靈」聯名最終回 大容量「小美人公仔杯」回頭率爆表

5、6年級生要收藏！人氣手搖飲「茶聚」攜手童年回憶「藍色小精靈」推出聯名，本次迎來最終回，最萌亮點「小美人公仔杯」實用登場，還有3款全新藍精靈限定紙杯，飲料到手一定要先拍好拍滿。

圖／茶聚提供

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主打「香片」的手搖品牌「茶聚」與「藍色小精靈」聯名推出系列活動，現正迎來最終章，不僅有全新的「3款藍精靈限定杯」童趣滿滿，還有聯名重頭戲周邊商品「小美人公仔杯」，即日起購買香片系列任一杯，即可以499元加購（原價599元），數量有限、售完為止。

圖／茶聚提供

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聯名最終回的「小美人公仔杯」有800ml大容量，不論是用來裝咖啡、純茶，還是珍奶等有料飲品都合適，回頭率爆表的「可拆式藍色小精靈小美人公仔」更是療癒，顏值超高超好拍。預計3月初起會陸續通知取貨，以各門市到貨時間為主。

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「茶聚 x 藍色小精靈」先前推出的第一波聯名受到粉絲熱烈回響。圖／茶聚提供

茶聚 藍色小精靈小美人公仔杯

活動內容：即日起，凡購買香片系列任一杯，即可以499元加購（原價599元）

容量：800ml±5%

注意事項：3月初起陸續通知取貨，以各門市到貨時間為主；數量有限、售完為止