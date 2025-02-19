開心果控暴動！超夯「開心果甜點專賣」實體快閃來了 秒殺級「開心果乳酪」領軍 加碼限定「特濃開心果霜淇淋」吃得到
開心果風潮來襲！近期備受甜點控愛戴的開心果系列時常洗版IG，主打開心果的新品牌「PISTA CIAO」強勢出擊，將於2/25首度開啟實體快閃，除帶來經典甜點與新品外，快閃限定還能吃到「開心果霜淇淋」，北部人先衝！
開心果的熱潮吹來了！開心果甜點專賣「PISTA CIAO」首次實體快閃店將於2/25現身SOGO復興館，不論是秒殺級「雪融奶蓋 開心果焦香乳酪」，還是新品「開心果達克瓦茲」、「特濃開心果奶酥醬」統統買得到，快閃店再加碼限定「特濃開心果霜淇淋」，以及媲美北海道的濃醇奶香「極上醇濃牛乳霜淇淋」，甜點控手刀開吃。
此外，「PISTA CIAO」也推出快閃自取專屬優惠，預購自取且不限金額，任兩件即贈「頂級特濃霜淇淋」；於快閃店購買新品「冰心厚餡 開心果達克瓦茲」或「特濃開心果奶酥醬」則享任兩件9折。
PISTA CIAO 快閃店資訊
快閃時間：2025/2/25～3/27
地點：SOGO復興館B3 Flavor Field旁（台北市大安區忠孝東路三段300號）
營業時間：週日至四9:00-21:30；週五、六9:00-22:00
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