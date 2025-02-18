「這樣點」可頌半價！朝聖傳奇咖啡「Bacha Coffee」經典組合　免久候還能省荷包

這樣買更划算！來自摩洛哥的傳奇咖啡「Bacha Coffee」不時出現排隊人潮，就為一坐咖啡吧檯，但其實品牌有推出「外帶優惠」，不僅省荷包、免排隊久候，還能打卡美美的外帶盒包裝！

來自摩洛哥的Bacha Coffee全台首店插旗台北信義新天地的新光三越百貨公司A8館。圖／Bacha Coffee提供

Bacha Coffee將咖啡從日常轉化為一種感官體驗。圖／Bacha Coffee提供

登台即掀朝聖熱潮的傳奇咖啡「Bacha Coffee 夿萐咖啡」於去年插旗北市信義區開設全台首店，至今仍不時出現等候咖啡吧檯的排隊人潮。超過200種精選咖啡與各式高顏值可頌，是探店必點的標配，而不想排隊的朋友，也可把握「外帶優惠」，經典組合「咖啡+甜香可頌」230元，以外帶咖啡原價190元、可頌約80元來計算，能夠省下40元，相當於可頌只需半價，十分划算。

圖／IG@color.fish_eat授權

圖／IG@color.fish_eat授權

而「咖啡+鹹香可頌」外帶組合價則為247元，喜歡鹹口味的也能帶走享用。除有優惠價格外，獨特的外帶盒包裝也很值得打卡，有品牌經典LOGO及圖樣，咖啡則分別附上鮮奶油與糖棒，可自由選擇是否搭配格外貼心。不想花時間排隊候位，真的可以Get這個外帶組合，美味度不打折。

Bacha Coffee包裝精緻的外帶咖啡組。記者江佩君／攝影