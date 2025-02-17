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老闆不忍了！嘉義夯店「甜點吃到飽」調漲被酸民出征　店家「霸氣回應」吸粉支持

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／芙甜法式點心坊粉專
圖／芙甜法式點心坊粉專

嘉義超夯甜點吃到飽「芙甜法式點心坊」近日貼出漲價公告，隨著原物料及人力成本上升，為維持餐點品質，吃到飽費用自660元調整至720元（內含10%服務費）。不料，竟莫名遭惡評洗板，對此店家最新發文喊話酸民「歡迎用新台幣來下架我們」。

圖／芙甜法式點心坊粉專
圖／芙甜法式點心坊粉專

近期不少名店接連宣布調漲，嘉義這間甜點吃到飽「芙甜法式點心坊」選用較好原料製作各式甜點，不敵各項成本上漲而宣布吃到飽部分調整為720元，但該貼文下竟湧入不少酸民惡評。

店家對此發文霸氣回應，以「『漲價公告』調漲成$559928（越南盾）」為開頭幽默回擊，表示「已經好久好久沒有受到臉書演算法眷顧，想不到漲價是目前的流量密碼～竟然有30萬瀏覽量，其中97%還不是追蹤我們的人們」。

店家再度提及，對於調漲也是逼不得已，「提供吃到飽，是想讓偶爾想要在甜點世界放肆的人們一個爽」，淨利部分並不高，直言「因為有的客人真的滿會吃的」，定價是採平均數，且大部分點心都是手工製作，用料實在，至於是否接受新價格則因人而異。最後強調不會再個別回應酸民，並拋話「歡迎酸酸們用新台幣來下架我們」。

該新貼文曝光後，有網友對於店家的霸氣發文表示「帥成這樣，找機會去支持」、「支持合理漲價」。

圖／芙甜法式點心坊粉專
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吃到飽 嘉義美食 漲價 甜點

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