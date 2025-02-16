義美「草莓霜淇淋」買1送1！CP值不輸超商　限時搶吃「奶香霜淇淋+草莓凍乾」

義美霜淇淋也來了！人氣不輸超商的義美「霜淇淋」最新推出限時買一送一，更是時下最應景的「草莓霜淇淋聖代」，把握時間、今天就衝門市開吃！

圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

迎接義美草莓季，義美於即日起至2/17推出限時「草莓霜淇淋聖代買1送1」優惠，以經典的濃郁奶香霜淇淋打底，搭配酸甜草莓凍乾和草莓粉，清爽不膩。原價一杯65元，現在只要半價就能吃到超划算。

圖／義美提供

值得注意的是，優惠活動以有霜淇淋機的門市為主，每人限購2組，數量有限、售完為止。

義美 草莓霜淇淋聖代買1送1

優惠期間：即日起～2/17

注意事項：限現售，每人限購2組；會員不再享95折

門市查詢（有霜淇淋圖案的門市才有參與活動）

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