義美「草莓霜淇淋」買1送1！CP值不輸超商 限時搶吃「奶香霜淇淋+草莓凍乾」
義美霜淇淋也來了！人氣不輸超商的義美「霜淇淋」最新推出限時買一送一，更是時下最應景的「草莓霜淇淋聖代」，把握時間、今天就衝門市開吃！
迎接義美草莓季，義美於即日起至2/17推出限時「草莓霜淇淋聖代買1送1」優惠，以經典的濃郁奶香霜淇淋打底，搭配酸甜草莓凍乾和草莓粉，清爽不膩。原價一杯65元，現在只要半價就能吃到超划算。
值得注意的是，優惠活動以有霜淇淋機的門市為主，每人限購2組，數量有限、售完為止。
義美 草莓霜淇淋聖代買1送1
優惠期間：即日起～2/17
注意事項：限現售，每人限購2組；會員不再享95折
門市查詢（有霜淇淋圖案的門市才有參與活動）
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