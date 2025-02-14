小熊軟糖也放閃！ 2025情人節「手牽手小熊軟糖」情侶零食造型超萌 「這裡」目前還找得到

小熊軟糖也放閃！知名糖果品牌Haribo(哈瑞寶)推出2025最新款「手牽手小熊軟糖」，令人驚喜不已！這次的特別版小熊軟糖可不僅僅是一般的軟糖，滿滿的特別版的「手牽手的小熊們」以及綜合版的「愛心和戒指」造型設計，讓2025情人節顯得更可愛療癒！

有網友在threads(脆)社群平台分享，「終於找到了牽手小熊軟糖！一隻熊是酸的+一隻熊是甜的=愛情的滋味♡」，並提及這款軟糖並不太好找，也看到網上有挺多人喜歡拿這款軟糖當作婚禮喜糖！

圖／翻攝threads@yiiiiiii_hui網友分享

限定款式的小熊軟糖以手牽手的小熊們為主題，每隻小熊都採用不同繽紛色彩，彼此黏在一起，像一對對小情人緊緊牽著彼此的手，不同顏色也有不同口味組合，例如「檸檬＋櫻桃」、「黑醋栗＋藍莓」等，嚐起來酸酸甜甜，成為2025情人節必備的情侶零食之一。

圖／翻攝寶雅FB

原po在脆社群平台上分享提到，她到POYA寶雅實體門市購入這款限定小熊軟糖，當時有特價活動，只要99元；另外，不少網友敲碗想知道，台灣目前「哪裡還有在賣」這款超萌的手牽手小熊軟糖，經查探後，目前「家樂福線上購物」網站上搜尋就能找到這一款「哈瑞寶熊熊情侶Q軟糖」，一包175g，售價為119元，給愛吃糖又想情人節應景甜蜜送禮的粉絲們一同參考。

圖／取自Haribo官網