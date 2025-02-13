超放閃限時優惠！ 2025「西洋情人節」咖啡、霜淇淋、手搖飲「買一送一」 加碼草莓/巧克力新品、花禮傳情

迎接2025西洋情人節來臨，超商咖啡、連鎖咖排、手搖飲料店紛紛推出優惠，可以喝到超商咖啡特價10元，星巴克咖啡、星冰樂也有買一送一，手搖飲料也熱搭情人節話題，推出新品傳情，有麻古茶坊草莓系限時回歸、Mr. Wish的雪頂蕎麥輕乳、御私藏的莓辦法不愛荔，更有CoCo都可、功夫茶放閃一日限定「買一送一」統統追起來！

❥7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

情人節限定咖啡優惠，7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取推出「LOVE U情人節」4大咖啡優惠組合，統統買5送2，每人限購4組，可兌換至4/30止。

買5送2品項包含「大杯卡布奇諾」特價275元，限量5萬組；「大杯厚乳拿鐵」特價325元，限量5萬組；「黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶」任選，特價300元，限量3萬組；「大杯燕麥拿鐵」特價375元，限量3萬組。

❥全家便利商店

圖／全家便利商店提供

情人節限定優惠，自即起至2/16，全家門市祭出飲料咖啡特價10元，指定品項有「Let's Café特濃美式、大杯特濃拿鐵、搖搖茶吧寒天甘蔗檸檬」，推出「同品項第2杯10元」；同一期間加碼推「Fami!ce喝的霜淇淋」買一送一。

另，全家會員APP線上咖啡優惠，包含私品茶65元系列7杯299元、Fami!ce霜淇淋8支299元、醇黑厚可可飲9杯299元、Let's Café慢煮焦糖拿鐵7杯299元等，皆可隨買跨店取。

❥星巴克

星巴克應景推出「Happy Valentine's Day 好友分享日」，即起至2/14 11：00-20：00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。

另，於2/14應景加碼「玫瑰花滿額贈禮」活動，當天至全台星巴克門市，單筆消費金額滿1,314元，即可獲得「進口空運玫瑰花」乙支。

❥85℃

圖／85℃提供

85℃至2/14前，推出「寵愛久久套餐」，選定59~62元切片蛋糕，再加一杯50元指定飲料，特價只要99元！另外，85Cafe APP會員凡購買情人節套餐，結帳時報會員電話，就能參加抽福泰飯店集團福泰翡翠灣渡假飯店和桔子商旅三間分館「平日含早餐雙人住宿券」(共10名)。

❥CoCo都可

2/14當天CoCo都可將推出一日限定「放閃日限定優惠」，以線上領券買任何飲品(優惠品除外)，可享每杯飲料「折14元」優惠，每人限領2張。

❥顏太煮奶茶

圖／顏太煮奶茶提供

顏太煮推情人節限定優惠，於2/14當日來店購買「月老桃氣冰茶」，可享加10元多一杯月老桃氣冰茶，每人限購一份！(外送、線上平台不適用)

❥功夫茶

功夫茶聯名頑皮豹。圖／功夫茶提供

功夫茶最新加入粉紅視覺的頑皮豹元素，2/14情人節當天將祭出「草莓慕斯」買1送1。並且即日起，凡購買頑皮豹限定週邊商品，如頑皮豹不鏽鋼提杯、證件套、購物袋等，即可免費獲得一杯招牌飲品。

❥麻古茶坊

麻古茶坊粉紅風暴「莓好盛典」回歸，精選當季新鮮草莓推出「芝芝草莓果粒」與「草莓果粒波波」，於2/14起盛大登場！

❥Mr. Wish

圖／Mr. Wish提供

Mr. Wish最新新品「雪頂蕎麥輕乳」香濃傳情，更同時推出另外兩款無咖啡因系列新品黃金蕎麥、蕎麥鮮奶及一款低咖啡因產品蕎麥青茶，共計4支新品。更於外送平台foodpanda推出自即日起至2/28「茉香綠茶買1送1」。

❥御私藏Cozy Tea Loft

御私藏Cozy Tea Loft迎接情人節，推出選用草莓奶蓋搭配濃巧克力的應景新品「莓辦法不愛荔」，2/13起全門市上市，還可享限時3天「第2杯半價」，需加入官方Line領券享優惠。

❥再睡5分鐘

情人節浪漫花獻，再睡5分鐘聯手韓式花藝設計「LA FLOR 引花入室」，自2/13至2/15期間，凡於門市消費購買蕎麥系列飲品「棉被梔梔蕎麥、梔梔蕎麥歐蕾、梔梔蕎麥燕麥歐蕾」任二杯，即可獲得市價200元的品牌聯名限定花禮乙份，各門市每日限量20份。