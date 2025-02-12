平時吃不到！「法式可麗餅名店ｘ蜷尾家」強強聯手 最新「山茶花烏龍霜淇淋」必衝 還有「草莓可麗餅」洗版IG

霜淇淋控集合！來自日本的法式可麗餅咖啡屋「Gelato Pique Cafe」攜手擁有高人氣的「蜷尾家霜淇淋」打造一系列期間限定口味霜淇淋，平時吃不到的「6種口味」接力開賣，還有顏值超高的「草莓可麗餅」洗版IG。

圖／gelato pique cafe Taiwan粉專

以「大人的甜點」為概念的可麗餅專賣「Gelato Pique Cafe」與「蜷尾家霜淇淋」強強聯手，聯名推出共6款特殊口味霜淇淋，由野莓牛奶、海鹽花生打頭陣，現正以「山茶花烏龍霜淇淋」為主打，限定販售至2/20，後續則將由「栗子蒙布朗」、「柚子金萱茶」、「洲南鹽場 海鹽牛奶」等口味接棒，一路聯名到4/6。

圖／gelato pique cafe Taiwan粉專

值得注意的是，聯名限定霜淇淋只在台中LaLaport店販售，每種口味會搭配不同配飾，以現場販售為準。

圖／gelato pique cafe Taiwan粉專

此外，正值草莓系甜點熱賣之際，備受甜點控期待的「草莓樂園可麗餅」吸引網友朝聖打卡，新鮮草莓與鮮奶油、冰淇淋堆疊出帶有魔力的酸甜滋味，每日限量供應，預計供應至草莓季結束，想吃的朋友記得即早出發喔。

圖／gelato pique cafe Taiwan粉專

蜷尾家霜淇淋 X 台中LaLaport店限定口味

2/7～2/20 山茶花烏龍霜淇淋

2/21～3/6 栗子蒙布朗霜淇淋

3/7～3/20 柚子金萱茶霜淇淋

3/21～4/6 洲南鹽場海鹽牛奶霜淇淋

Gelato Pique Cafe 台中LaLaport店

地址：台中市東區進德路600號1F

營業時間：平日11:00-22:00；假日10:30-22:00