快訊

黃國昌爆台企銀董座請假91天 去年竟領近200萬績效獎金

救火代班「不熙娣」被罵翻 吳姍儒：收視率一定下滑

台大、成大教授出軌同1女 傳由小三主責案件？國科會回應了

平時吃不到！「法式可麗餅名店ｘ蜷尾家」強強聯手 最新「山茶花烏龍霜淇淋」必衝 還有「草莓可麗餅」洗版IG

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
右圖為蜷尾家曾推出的茶口味霜淇淋示意圖。圖／gelato pique cafe Taiwan粉專、蜷尾家粉專
右圖為蜷尾家曾推出的茶口味霜淇淋示意圖。圖／gelato pique cafe Taiwan粉專蜷尾家粉專

霜淇淋控集合！來自日本的法式可麗餅咖啡屋「Gelato Pique Cafe」攜手擁有高人氣的「蜷尾家霜淇淋」打造一系列期間限定口味霜淇淋，平時吃不到的「6種口味」接力開賣，還有顏值超高的「草莓可麗餅」洗版IG

圖／gelato pique cafe Taiwan粉專
圖／gelato pique cafe Taiwan粉專

以「大人的甜點」為概念的可麗餅專賣「Gelato Pique Cafe」與「蜷尾家霜淇淋」強強聯手，聯名推出共6款特殊口味霜淇淋，由野莓牛奶、海鹽花生打頭陣，現正以「山茶花烏龍霜淇淋」為主打，限定販售至2/20，後續則將由「栗子蒙布朗」、「柚子金萱茶」、「洲南鹽場 海鹽牛奶」等口味接棒，一路聯名到4/6。

圖／gelato pique cafe Taiwan粉專
圖／gelato pique cafe Taiwan粉專

值得注意的是，聯名限定霜淇淋只在台中LaLaport店販售，每種口味會搭配不同配飾，以現場販售為準。

圖／gelato pique cafe Taiwan粉專
圖／gelato pique cafe Taiwan粉專

此外，正值草莓系甜點熱賣之際，備受甜點控期待的「草莓樂園可麗餅」吸引網友朝聖打卡，新鮮草莓與鮮奶油、冰淇淋堆疊出帶有魔力的酸甜滋味，每日限量供應，預計供應至草莓季結束，想吃的朋友記得即早出發喔。

圖／gelato pique cafe Taiwan粉專
圖／gelato pique cafe Taiwan粉專

蜷尾家霜淇淋 X 台中LaLaport店限定口味

2/7～2/20 山茶花烏龍霜淇淋

2/21～3/6 栗子蒙布朗霜淇淋

3/7～3/20 柚子金萱茶霜淇淋

3/21～4/6 洲南鹽場海鹽牛奶霜淇淋

Gelato Pique Cafe 台中LaLaport店

地址：台中市東區進德路600號1F

營業時間：平日11:00-22:00；假日10:30-22:00

編輯推薦

Gelato IG LaLaport 可麗餅 牛奶 甜點 草莓季 霜淇淋

相關新聞

平時吃不到！「法式可麗餅名店ｘ蜷尾家」強強聯手 最新「山茶花烏龍霜淇淋」必衝 還有「草莓可麗餅」洗版IG

霜淇淋控集合！來自日本的法式可麗餅咖啡屋「Gelato Pique Cafe」攜手擁有高人氣的「蜷尾家霜淇淋」打造一系列期間限定口味霜淇淋，平時吃不到的「...

情人節甜蜜合體！ Krispy Kreme限定3款「Pocky甜甜圈」、Mister Donut「心型甜甜圈」浪漫心融化

情人節甜蜜合體！ Krispy Kreme限定3款「Pocky甜甜圈」、Mister Donut「心型甜甜圈」

全台249店限定！全家便利商店情人節「空運玫瑰花」限量開賣　再享「卡布奇諾」加購價19元優惠

迎接浪漫情人節，全家便利商店化身傳情小天使，於2月11日起限店限量開賣空運進口的紅色玫瑰花，同步推出全通路獨家的巧克力盒...

連續3天買1送1爽喝！星巴克最新「草莓系星冰樂、櫻花草莓抹茶那堤」來了 加碼「春季限定外帶杯」超好拍

情人節繼續喝！星巴克頻推優惠，2/12至2/14，連續三天祭出「Happy Valentine's Day 好友分享日」活動，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，...

「京町山本屋」快閃登場！日式烤糰子與舒芙蕾布丁燒必吃，還有隱藏版口味免費吃

台版小京都「京町山本屋」期間限定快閃登場，帶來超人氣日式烤糰子，現點現烤，六種口味各具特色，Q彈糰子搭配醬汁，甜鹹交織，讓人一口接一口。此外，甜點迷不可錯過的舒芙蕾布丁燒，上層是蓬鬆舒芙蕾蛋糕，中層是細緻綿密的布丁，最底層則是香濃焦糖漿，三重口感層層交疊，帶來豐富的味覺享受。

可可披薩、玫瑰蛋糕傳心意！情人節甜點、手搖飲秀浪漫

2月14日就是西洋情人節，除了經典的情人節大餐之外，還有許多應景的甜點登場。BAC今年情人節推出全新「法式手工玫瑰蛋糕」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。