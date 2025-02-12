快訊

黃國昌爆台企銀董座請假91天 去年竟領近200萬績效獎金

救火代班「不熙娣」被罵翻 吳姍儒：收視率一定下滑

台大、成大教授出軌同1女 傳由小三主責案件？國科會回應了

情人節甜蜜合體！ Krispy Kreme限定3款「Pocky甜甜圈」、Mister Donut「心型甜甜圈」浪漫心融化

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

情人節即將到來！ 美式甜甜圈Krispy Kreme」這回攜悴Pocky甜蜜合體打造3款限定「Pocky甜甜圈」；另一款「Mister Donut」甜甜圈品牌也推出情人節「愛心甜甜圈」，讓甜點控們吃到心融化。

圖／Krispy Kreme提供
圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme和Pocky聯手，結合美式甜甜圈與日系餅乾棒2大元素，2/13起推出全新品項，主推有浪漫心型造型的「莓櫻蜜戀」，以草莓巧克力、Pocky 草莓棒搭配櫻花卡士達內餡，迎接甜蜜浪漫春日氛圍。

另外2款則是偏大人系吃法的「抹香盈柚」，將柚子結合抹茶卡士達內餡，搭配Pocky抹茶棒，香濃茶口味。「花映濃巧」則以濃郁乳酪基底，搭配巧克力酥脆餅乾碎花，再放上Pocky牛奶餅乾棒增添口感，售價皆為60元。

圖／Krispy Kreme提供
圖／Krispy Kreme提供

同時，歡慶新品上市，2/13至2/14情人節活動，買3入新品禮盒，贈 Pocky 牛奶餅乾棒分享包乙包；至2/19全門市可享「LINE好友」贈好友新品券一張等優惠。

圖／Krispy Kreme提供
圖／Krispy Kreme提供

「Mister Donut」自2月4日起，推出兩款「愛心造型」放閃甜甜圈。「心動美莓」以愛心造型甜甜圈沾裹草莓可可沾醬，內餡為天使鮮奶油，再撒上跳跳糖，最後以優格可可線條點綴。「可愛美莓」同樣以愛心造型甜甜圈為基底，沾附滿滿可可沾醬，內餡為可可鮮奶油內餡，並以莓果風味跳跳糖及可可線條做點綴，每款均為60元。

Mister Donut「心動美莓」，每顆60元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut「心動美莓」，每顆60元。圖／Mister Donut提供

Mister Donut「可愛美莓」。圖／Mister Donut提供
Mister Donut「可愛美莓」。圖／Mister Donut提供

編輯推薦

Krispy Kreme Mister Donut 情人節 甜甜圈

相關新聞

平時吃不到！「法式可麗餅名店ｘ蜷尾家」強強聯手 最新「山茶花烏龍霜淇淋」必衝 還有「草莓可麗餅」洗版IG

霜淇淋控集合！來自日本的法式可麗餅咖啡屋「Gelato Pique Cafe」攜手擁有高人氣的「蜷尾家霜淇淋」打造一系列期間限定口味霜淇淋，平時吃不到的「...

情人節甜蜜合體！ Krispy Kreme限定3款「Pocky甜甜圈」、Mister Donut「心型甜甜圈」浪漫心融化

情人節甜蜜合體！ Krispy Kreme限定3款「Pocky甜甜圈」、Mister Donut「心型甜甜圈」

全台249店限定！全家便利商店情人節「空運玫瑰花」限量開賣　再享「卡布奇諾」加購價19元優惠

迎接浪漫情人節，全家便利商店化身傳情小天使，於2月11日起限店限量開賣空運進口的紅色玫瑰花，同步推出全通路獨家的巧克力盒...

連續3天買1送1爽喝！星巴克最新「草莓系星冰樂、櫻花草莓抹茶那堤」來了 加碼「春季限定外帶杯」超好拍

情人節繼續喝！星巴克頻推優惠，2/12至2/14，連續三天祭出「Happy Valentine's Day 好友分享日」活動，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，...

「京町山本屋」快閃登場！日式烤糰子與舒芙蕾布丁燒必吃，還有隱藏版口味免費吃

台版小京都「京町山本屋」期間限定快閃登場，帶來超人氣日式烤糰子，現點現烤，六種口味各具特色，Q彈糰子搭配醬汁，甜鹹交織，讓人一口接一口。此外，甜點迷不可錯過的舒芙蕾布丁燒，上層是蓬鬆舒芙蕾蛋糕，中層是細緻綿密的布丁，最底層則是香濃焦糖漿，三重口感層層交疊，帶來豐富的味覺享受。

可可披薩、玫瑰蛋糕傳心意！情人節甜點、手搖飲秀浪漫

2月14日就是西洋情人節，除了經典的情人節大餐之外，還有許多應景的甜點登場。BAC今年情人節推出全新「法式手工玫瑰蛋糕」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。