情人節甜蜜合體！ Krispy Kreme限定3款「Pocky甜甜圈」、Mister Donut「心型甜甜圈」浪漫心融化

情人節即將到來！ 美式甜甜圈「Krispy Kreme」這回攜悴Pocky甜蜜合體打造3款限定「Pocky甜甜圈」；另一款「Mister Donut」甜甜圈品牌也推出情人節「愛心甜甜圈」，讓甜點控們吃到心融化。

圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme和Pocky聯手，結合美式甜甜圈與日系餅乾棒2大元素，2/13起推出全新品項，主推有浪漫心型造型的「莓櫻蜜戀」，以草莓巧克力、Pocky 草莓棒搭配櫻花卡士達內餡，迎接甜蜜浪漫春日氛圍。

另外2款則是偏大人系吃法的「抹香盈柚」，將柚子結合抹茶卡士達內餡，搭配Pocky抹茶棒，香濃茶口味。「花映濃巧」則以濃郁乳酪基底，搭配巧克力酥脆餅乾碎花，再放上Pocky牛奶餅乾棒增添口感，售價皆為60元。

圖／Krispy Kreme提供

同時，歡慶新品上市，2/13至2/14情人節活動，買3入新品禮盒，贈 Pocky 牛奶餅乾棒分享包乙包；至2/19全門市可享「LINE好友」贈好友新品券一張等優惠。

圖／Krispy Kreme提供

「Mister Donut」自2月4日起，推出兩款「愛心造型」放閃甜甜圈。「心動美莓」以愛心造型甜甜圈沾裹草莓可可沾醬，內餡為天使鮮奶油，再撒上跳跳糖，最後以優格可可線條點綴。「可愛美莓」同樣以愛心造型甜甜圈為基底，沾附滿滿可可沾醬，內餡為可可鮮奶油內餡，並以莓果風味跳跳糖及可可線條做點綴，每款均為60元。

Mister Donut「心動美莓」，每顆60元。圖／Mister Donut提供