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連續3天買1送1爽喝！星巴克最新「草莓系星冰樂、櫻花草莓抹茶那堤」來了 加碼「春季限定外帶杯」超好拍

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克提供、摘自星巴克咖啡同好會
圖／星巴克提供、摘自星巴克咖啡同好會

情人節繼續喝！星巴克頻推優惠，2/12至2/14，連續三天祭出「Happy Valentine's Day 好友分享日」活動，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享買一送一，優惠品項不含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

除有好友分享日活動外，星巴克春日新品「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」於2/12登場，以粉嫩櫻花季為靈感，由酸甜草莓奶霜星冰樂搭配口感綿密的紅豆米布丁和鮮奶油與櫻花風味麻糬丁點綴，咀嚼控衝星巴克就對了。

草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂，售價(T)170元、(G)190元、(V)210元。圖／星巴克提供
草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂，售價(T)170元、(G)190元、(V)210元。圖／星巴克提供

櫻花風味草莓抹茶那堤，售價(T)180元、(G)195元、(V)210元。圖／星巴克提供
櫻花風味草莓抹茶那堤，售價(T)180元、(G)195元、(V)210元。圖／星巴克提供

此外，還有一款新飲品「櫻花風味草莓抹茶那堤」同樣吃得到軟Q麻糬丁，濃郁抹茶、酸甜草莓醬與牛奶的組合，絲滑順口且口感豐富。不僅如此，星巴克外帶杯同步換上櫻花新裝，2/12起點購大杯/特大杯冰熱飲品即可獲得限定春季外帶杯款。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

2/12至2/14，還有新品嘗鮮「星飲嘗鮮 Bonus Star」，星禮程會員在活動期間到全台星巴克門市消費或使用APP行動預點服務原價購買大杯(含)以上「櫻花風味草莓抹茶那堤」、「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」，可額外獲贈3顆星/杯(可累計)。

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