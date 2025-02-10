快訊

刑事局主管等20名重要刑警人事發布 6縣市刑警大隊長異動

士兵被爆擁大陸身分證 海軍將協助保留中華民國籍

民意炸鍋…NCC掀750元之亂 行政院說話了

「京町山本屋」快閃登場！日式烤糰子與舒芙蕾布丁燒必吃，還有隱藏版口味免費吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自京站時尚廣場臉書粉專
圖／取自京站時尚廣場臉書粉專

台版小京都「京町山本屋」期間限定快閃登場，帶來超人氣日式烤糰子，現點現烤，六種口味各具特色，Q彈糰子搭配醬汁，甜鹹交織，讓人一口接一口。此外，甜點迷不可錯過的舒芙蕾布丁燒，上層是蓬鬆舒芙蕾蛋糕，中層是細緻綿密的布丁，最底層則是香濃焦糖漿，三重口感層層交疊，帶來豐富的味覺享受。

圖／取自京站時尚廣場臉書粉專
圖／取自京站時尚廣場臉書粉專

即日起至3月28日，凡購買任選三串烤糰子，即贈熊熊餅乾乙包（數量有限，送完為止）。快閃店設於京站B3美食街側，濃厚的日式氛圍，讓人彷彿置身京都。此外，參與社群活動還有機會獲得隱藏版口味烤糰子！

圖／取自京站時尚廣場臉書粉專
圖／取自京站時尚廣場臉書粉專

另外，即日起至2月16日，至「京站時尚廣場」臉書粉專公開分享活動貼文並標記好友，留言「一起來京站吃日式烤糰子」，即有機會抽中隱藏版烤糰子乙支（共2名），得獎名單將於2月17日公佈。

圖／取自京站時尚廣場臉書粉專
圖／取自京站時尚廣場臉書粉專

不論是喜愛日式甜點，還是想感受濃濃和風，這次的快閃活動都不容錯過，快來京站品嚐經典日式美味！

編輯推薦

京站 京都 布丁 甜點 舒芙蕾

相關新聞

連續3天買1送1爽喝！星巴克最新「草莓系星冰樂、櫻花草莓抹茶那堤」來了 加碼「春季限定外帶杯」超好拍

情人節繼續喝！星巴克頻推優惠，2/12至2/14，連續三天祭出「Happy Valentine's Day 好友分享日」活動，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，...

「京町山本屋」快閃登場！日式烤糰子與舒芙蕾布丁燒必吃，還有隱藏版口味免費吃

台版小京都「京町山本屋」期間限定快閃登場，帶來超人氣日式烤糰子，現點現烤，六種口味各具特色，Q彈糰子搭配醬汁，甜鹹交織，讓人一口接一口。此外，甜點迷不可錯過的舒芙蕾布丁燒，上層是蓬鬆舒芙蕾蛋糕，中層是細緻綿密的布丁，最底層則是香濃焦糖漿，三重口感層層交疊，帶來豐富的味覺享受。

可可披薩、玫瑰蛋糕傳心意！情人節甜點、手搖飲秀浪漫

2月14日就是西洋情人節，除了經典的情人節大餐之外，還有許多應景的甜點登場。BAC今年情人節推出全新「法式手工玫瑰蛋糕」...

再冷都要喝這杯！週一不憂鬱　星巴克「第2杯半價」隨到隨喝

星巴克限時優惠！繼補班日後、元宵節前，星巴克再推一日限定「第二杯半價」，天再冷都要喝的星冰樂系列...

超人氣「司康塔」快閃SOGO！ 「草莓甜心司康塔」情人節必嚐、「焦糖脆脆淋太妃糖醬」邪惡甜點開吃

邪惡美食開吃！ 超強甜點「草莓甜心、太妃糖醬」司康塔 限量快閃復興SOGO

吃Ｎ次都不膩的神級蛋塔！全台獨家「流星蛋塔」首次快閃 最強「現烤流星蛋塔」領軍 加碼「情人節限定版」甜點控必買

比千層蛋塔更吸睛！蛋塔風潮一波接一波，高顏值「流星蛋塔」現身迎接情人節，由評價5顆星的法式甜點專賣店打造，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。