「京町山本屋」快閃登場！日式烤糰子與舒芙蕾布丁燒必吃，還有隱藏版口味免費吃
台版小京都「京町山本屋」期間限定快閃登場，帶來超人氣日式烤糰子，現點現烤，六種口味各具特色，Q彈糰子搭配醬汁，甜鹹交織，讓人一口接一口。此外，甜點迷不可錯過的舒芙蕾布丁燒，上層是蓬鬆舒芙蕾蛋糕，中層是細緻綿密的布丁，最底層則是香濃焦糖漿，三重口感層層交疊，帶來豐富的味覺享受。
即日起至3月28日，凡購買任選三串烤糰子，即贈熊熊餅乾乙包（數量有限，送完為止）。快閃店設於京站B3美食街側，濃厚的日式氛圍，讓人彷彿置身京都。此外，參與社群活動還有機會獲得隱藏版口味烤糰子！
另外，即日起至2月16日，至「京站時尚廣場」臉書粉專公開分享活動貼文並標記好友，留言「一起來京站吃日式烤糰子」，即有機會抽中隱藏版烤糰子乙支（共2名），得獎名單將於2月17日公佈。
不論是喜愛日式甜點，還是想感受濃濃和風，這次的快閃活動都不容錯過，快來京站品嚐經典日式美味！
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