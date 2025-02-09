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再冷都要喝這杯！週一不憂鬱 星巴克「第2杯半價」隨到隨喝
星巴克限時優惠！繼補班日後、元宵節前，星巴克再推一日限定「第二杯半價」，2/10當日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享優惠，連天再冷都要喝的星冰樂系列也統統都能點。
值得注意的是，單筆交易最高限購四杯，並限當場一次領取；優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。更多詳情以星巴克公告為準。
星巴克 財到運到金蛇到「第二杯半價」
優惠日期：2025/2/10
活動內容：活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠
注意事項：單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費
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