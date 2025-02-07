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超人氣「司康塔」快閃SOGO！ 「草莓甜心司康塔」情人節必嚐、「焦糖脆脆淋太妃糖醬」邪惡甜點開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝SOGO 百貨
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超人氣司康快閃SOGO復興！ Tutukaki 司康小売所推出週年快閃特色新品「太妃脆脆餅司康塔」，使用法國香緹奶油與焦糖脆脆搭配自家製太妃糖醬，讓人心動不已，最新加入限定版「草莓甜心司康塔」更是情人節必嚐甜點，同步快閃SOGO百貨，每日限量供應，不容錯過！

圖／翻攝Tutukaki 司康小売所
圖／翻攝Tutukaki 司康小売所

TUTUKAKI以精湛廚藝烘焙經典口感司康，融合法國進口伊斯尼奶油、日本製粉及上白糖，搭配鮮乳坊鮮奶製作司康，旨在烤出酥脆、層次分明的美味。

快閃期間限定兩周！高人氣「草莓甜心司康塔」則將司康的酥脆、草莓香甜完美融合，是情人節獨特首選滋味；而「太妃脆脆餅司康塔」以堅持自家熬煮太妃糖醬及焦糖脆脆，結合香緹奶油，成為一款大人系苦甜交織美味。

圖／翻攝SOGO 百貨
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快閃期間更提供多款經典司康禮盒，無論是瓶裝司康、法芙娜可可豆司康，還是可麗露綜合禮盒，價格親民款款吸睛，甜點愛好者快把握機會盡情品嚐！

圖／翻攝SOGO 百貨
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圖／翻攝SOGO 百貨
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TUTUKAKI司康小売所 X SOGO復興館

快閃時間：即日起~2/24(一)

快閃地點：復興館B3 Flavor Field旁

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