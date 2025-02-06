超商「春節禮盒」價格跳水了！內行人曝「這款」首波先搶 「這類禮盒」有望再下殺或比5折更狂
年後撿漏省荷包！農曆年後，不少新春禮盒都開始打折促銷，全家便利商店「春節禮盒69折」在臉書社團引發熱議，不少人得知後就手刀衝門市，還有內行網友分享「一秘招」先搶這款就對了。
年後就是搶便宜禮盒的絕佳時間點，全家便利商店「春節禮盒69折」火熱進行中，還能從APP上輕鬆找到優惠禮盒的種類與庫存量。熱門必搶的，有義美小泡芙禮盒、全家濃粹可可雪茄捲禮盒等，以及最夯的日本紅帽子系列禮盒等，各式熱門IP造型禮盒也有不少人在坐等更殺的折扣。
而7-7-ELEVEN折扣部分，也能從OPENPOINT APP裡的「I地圖」查詢各門市禮盒庫存，至於折扣則需自行到店確認。
有內行網友大方分享經驗，時間越往後折扣會越多，幸運的還能遇到5折、3折，建議把握69折時禮盒選擇尚多的時候先入手「熱門款」，像是日本紅帽子系列，有看到就趕快買好；另外，這時也可先搶保存期限不長的個人偏好款，熱門IP造型的則有大概率能等到5折，如蠟筆小新爆米花桶、史努比存錢筒禮盒等。
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