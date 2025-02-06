吃Ｎ次都不膩的神級蛋塔！全台獨家「流星蛋塔」首次快閃 最強「現烤流星蛋塔」領軍 加碼「情人節限定版」甜點控必買

比千層蛋塔更吸睛！蛋塔風潮一波接一波，高顏值「流星蛋塔」現身迎接情人節，由評價5顆星的法式甜點專賣店打造，更首度開啟快閃，主推「現烤流星蛋塔」與期間限定新口味，吃過這款蛋塔的網友表示「流星蛋塔一吃就愛上，已回購多回」、「蛋塔超神」。

圖／純｡點心粉專

情人節送禮有譜了！北市松山區這間「純｡點心」以達克瓦茲及各式甜點聞名，深受許多甜點控歡迎與推薦。除了超夯的草莓達克瓦茲、法式金磚費南雪等爆紅點心外，全台獨家的高顏值「流星蛋塔」更在近期引發熱議，選用頂級原料與職人手工層層堆疊打造酥脆塔皮與細緻內餡，加上特殊的五角星造型超可愛。

圖／SOGO百貨粉專

特別值得一提的是，「純｡點心」首次啟動快閃店企劃，即日起至2/16進駐SOGO忠孝館B1，由「現烤流星蛋塔」領軍，帶著日本草莓達克瓦茲、厚燒布列塔尼奶油酥餅等人氣軍團強勢登場，還有以比利時苦甜巧克力、北海道四葉鮮乳交織的情人節限定版「單純莓好巧克力蛋塔」，變身告白神器為你助攻，以及首度曝光的「派大星」等你來揭曉。

圖／SOGO百貨粉專

不僅如此，快閃店還同步推出限時優惠，凡至現場購買蛋塔即享買5送1；消費不限金額，並追蹤店家粉專即贈限量「派大星」乙個。值得注意的是，快閃店期間，門市不供應流星蛋塔，想吃記得到SOGO忠孝館購買喔。

圖／SOGO百貨粉專

純｡點心 SOGO忠孝館快閃店

快閃期間：即日起～2025/2/16

地點：遠東SOGO台北忠孝館B1 美食廣場

營業時間：週一至四、日11:00-21:30；週五、六11:00-22:00

注意事項：快閃期間門市暫停販售現烤流星蛋塔