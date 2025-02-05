限時4日買2送1！「可不可x玩具總動員」第二波聯名 超萌限定杯身、2款新飲品優惠上市

手搖控不可不追！ 台灣知名手搖飲料店「可不可熟成紅茶」宣布與迪士尼經典動畫《玩具總動員》於2/6起再度攜手，推出「可不可x玩具總動員」第2波活動，這次活動特別推出8款超萌星際派對大杯活動杯身，更有全新飲料上市優惠，限時4天祭出買2送1，讓粉絲們開心品嚐+收藏！

圖／可不可熟成紅茶提供

經典可愛的杯身包含胡迪、巴斯光年、蛋頭夫妻等經典角色，凡購買指定飲品即可獲得限量杯款，也同步推出了兩款全新系列飲品，包括「胭脂冷露」和「可可歐蕾」，讓喜愛玩具總動員的粉絲們可以透過口味體驗原汁原味的迪士尼魅力。

圖／可不可熟成紅茶提供

「胭脂冷露」以蜜桃風味紅茶為基底，融入古法熬煮的冬瓜露，交織出玫瑰與蜜桃的馥郁芳香，與古法熬煮冬瓜露，帶來時光沉澱的優雅；「可可歐蕾」以法國嚴選低脂可可與烏米紅茶融合鮮奶的絲滑調飲，可可濃郁香氣率先在舌尖綻放，隨後烏龍紅茶的米香與茶韻，交織出豐富層次。

圖／可不可熟成紅茶提供

不僅如此，可不可熟成紅茶歡慶新品上市，於2/6至2/9連續4天推出優惠活動，包括「胭脂冷露」買2送1好康，還推出了第二波的6款《玩具總動員》限定版版年曆卡牌7-12月份設計，，每一家門市僅有其中一款，至門市購買飲品即可索取，每人每次每筆限得兩張，數量有限贈完為止。