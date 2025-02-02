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連續15天 得正「2人氣飲品」買1送1！這日起部分飲品調漲

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／得正粉專
圖／得正粉專

連喝兩週！超人氣連鎖手搖得正」祭出長達15天的買一送一優惠，一次喝兩杯快樂更加倍。此外，得正也同步公告，全台門市將更新菜單，調整部分飲品售價。

圖／得正粉專
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開工繼續喝！話題手搖飲「得正」攜手外送平台foodpanda，於2/3至2/17推出「輕烏龍」和「焙烏龍奶茶」同品項買一送一，揪友半價喝大杯。

得正2025新杯材可愛登場。圖／得正粉專
得正2025新杯材可愛登場。圖／得正粉專

除有優惠外，「得正」貼出公告，2/3起全門市更新菜單，因應原物料與營運成本增加，部分品項將微幅調漲，以維護茶飲品質。

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foodpanda 得正 手搖 買一送一 開工

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